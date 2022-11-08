Топовая жеребьевка ЛЧ, «МЮ» сыграет с «Барсой» в ЛЕ, поражение «Реала», «Ливерпуль» продается, состав России на сбор, заявки Бразилии и Аргентины на ЧМ и другие новости

1. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Ливерпулем», «ПСЖ» – с «Баварией», «Ман Сити» – с «Лейпцигом». Все пары – здесь.

В плей-офф Лиги Европы тоже сразу будет жарко – «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» – с «Нантом», «Монако» Головина – с «Байером». Все пары стыков ЛЕ можно найти здесь, а жеребьевку стыковых матчей Лиги конференций можно изучить тут.

2. «Реал» внезапно проиграл «Райо Вальекано» на выезде – 2:3. Победный гол забили с перебитого пенальти. «Мадрид» проиграл в Ла Лиге впервые в сезоне, из-за чего «Барселона» вышла на первое место.

3. НХЛ. «Вашингтон» победил «Эдмонтон» (5:4), Овечкин забил 788-й гол, но первой звездой матча стал Кузнецов с 4 (2+2) очками. «Айлендерс» одолели «Калгари» (4:3 ОТ), Сорокин отразил 43 броска из 46. Все результаты дня – здесь.

4. Американская компания FSG выставила «Ливерпуль» на продажу. При американцах пришел Юрген Клопп, а клуб выиграл АПЛ и ЛЧ.

5. Ситуация с отстранением Дмитрия Чистякова из основного состава «Зенита» продолжает развиваться. Пока сам защитник готов пройти детектор лжи из-за подозрений руководства клуба после игры с «Ахматом», партнеры его поддерживают: высказались Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Магомед Оздоев, Далер Кузяев и другие. Похоже, все было не зря – Чистяков вернется в основу и во вторник будет тренироваться с командой.

6. Флешмоб «Зенита» поддержал «Локомотив» – клуб отстранил Педриньо из-за разногласий с тренерским штабом.

7. В КХЛ ЦСКА по буллитам проиграл «Локомотиву» (2:3), «Трактор» дома одолел «Сибирь» (3:2), «Куньлунь» уступил «Салавату» (1:4), «Торпедо» победило «Спартак» (3:1).

8. НБА. 33+10 Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Финикс», «Милуоки» уступил «Атланте» и другие результаты.

9. Итоговый турнир WTA. Каролин Гарсия победила Арину Соболенко в финале. В парном разряде титул взяли Кудерметова и Мертенс, обыграв Крейчикову и Синякову.

10. Стал известен окончательный состав сборной России на ноябрьский сбор, в рамках которого пройдут матчи с Таджикистаном и Узбекистаном. Сычевой, Пиняев, Соболев, Чалов, Захарян, Кузяев – в списке.

11. Участники чемпионата мира в Катаре продолжают объявлять составы на турнир. Неймар, Винисиус, Дани Алвес, Каземиро, Рафинья, Жезус, Алиссон вошли в заявку Бразилии, Месси, Ди Мария, Лаутаро, Дибала, Паредес – в расширенный список Аргентины. Дания объявила 21 из 26 игроков состава – латерали Васс и Мэле на месте.

12. Александр Кокорин забил «Омонии» и отпраздновал в стиле Роналду. У него 6 (4+2) очков в 9 матчах за «Арис».

13. «Ман Сити» объявил о рекордных доходах и прибыли по итогам сезона-2021/22. Клуб заработал 613 млн фунтов.

14. Сергей Карякин отказался от участия в чемпионате мира по рапиду и блицу: «Без флага России выступать не буду».

15. Валерий Карпин вел переговоры со сборной Армении перед продлением контракта с Россией.

16. Пара трансферных новостей. Боссы «МЮ» ожидают ухода Роналду зимой и видят замену в Шупо-Мотинге, но камерунец не намерен покидать «Баварию». Беллингем – приоритетная цель «МЮ» на 2023-й. В клубе ожидают, что хавбек будет стоить 150 млн евро, ФФП может помешать трансферу. «Барсе» интересен 17-летний форвард «Дортмунда» Мукоко – в нем видят наследника Левандовского.

17. «Матч ТВ» получил права на трансляцию Кубка и Суперкубка Испании в России.

18. Победителям и призерам Спартакиады выплатят 620 млн рублей призовых. Деньги получат только участники Олимпиады-2020 в Токио.

19. УЕФА выпустил видео с призывом экономить электроэнергию.

Цитаты дня.

Ари: «Крым – это Россия. Он должен стать частью нашей страны не только территориально, но и как спортивный субъект»

Хави об «МЮ» в ЛЕ: «Снова худший жребий из возможных. «Барсе» не везет. Это самый сложный соперник»

Даня Милохин: «Почему сбежал из «Ледникового периода»? Все мои ребята где‑то в других странах, а я сижу и делаю то, что не хочу делать»

Уткин о Чистякове: «Ошибка взбесила директоров «Зенита» и наверняка лично Миллера. Сезон без поражений был бы предметом гордости. Обломали кайф»

Руководитель отдела развития «Сочи»: «Я из Петербурга, но в споре, кто популярнее – «Зенит» или «Спартак» – ответ очевиден. «Спартак» в России – наше все»

Дмитрий Губерниев: «На месте Загитовой вместо боксерских тренировок выбрал бы занятия по технике речи и мастерству эфирного выступления»

Лунев о том, экономят ли в Германии электричество перед зимой: «Не замечал. Нормально живут, пиво пьют»