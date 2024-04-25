Борнмут — Брайтон: прогноз на матч 28 апреля 2024, АПЛ

28 апреля 2024 года в английском городе Борнмут состоится матч 35 тура Чемпионата Англии между командами «Борнмут» и «Брайтон». Матч пройдет на стадионе «Виталити». Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени.

Предстоит встреча двух соседей по таблице и в то же время середнячков чемпионата. Клубу из Брайтона уже пора прервать свою серию из 5 матчей без побед. А получится ли у них это, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, ТБ (2,5).

Борнмут

В текущем сезоне Чемпионата Англии «Борнмут» неплохо себя проявляет и идет сейчас на 10 строчку в турнирной таблице. Всего же команде удалось набрать 45 баллов в 34 сыгранных турах и одержать 12 побед, при 9 ничейных исходах и 13 поражениях. У них всего 5 очков отставания от седьмого «Ньюкасла». И 8 баллов всего от шестого «МЮ», который находится в зоне еврокубков. Но снизу таблицы соперники тоже не дремлют и сразу 3 клуба находятся в радиусе трех очков.

«Борнмуту» в этом сезоне удалось отличиться уже 49 раз и это 13 показатель в чемпионате. А ее лучший бомбардир Соланке забил львиную долю из них (18 мячей) и идет четвертым в списке лучших бомбардиров Ла Лиги.

Пропускает клуб многовато и уже позволили соперникам забить 60 мячей в свои ворота и это лишь 15 результат в лиге.

В последних 3 матчах АПЛ клубу удалось положить в свою копилку 4 балла. Сначала они сыграли дома вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Первым счет удалось открыть клубу из Борнмута уже на 16 минуте встречи, на что соперник ответил своим точным ударом, но под конец первого тайма хозяева забили еще и смогли выйти вперед. Но манчестерская команда в середине 2 тайма вновь смогла отыграться и свела матч вничью, хотя этого по игре не заслуживала.

Следом было поражение в гостях от «Астон Виллы» (1:3). Для клуба из Борнмута все неплохо начиналось и они забили первыми после точного удара с пенальти Соланке. Но хозяева не стушевались и под конец 1 тайма один год отыграли, а во втором устроили осаду ворот соперника и нанесли еще 2 точных удара.

А в последнем матче чемпионата удалось в гостях взять вверх над «Вулверхэмптоном» (1:0). «Борнмут» смотрелся в атаке чуть острее соперника, за что и был вознагражден забитым мячом. Случился он на 37 минуте игры, а его автором стал Семеньо, который с подбора в штрафной пробил мощно низом в сетку ворот.

Из-за проблем со здоровьем и других различных причин у «Борнмута» игру пропустят следующие футболисты: Тавернье, Фавр, Фредерикс, Керкез, Мефам, Синистерра и под вопросом участие Адамса.

Результаты «Борнмута» в 5 последних сыгранных матчах:

24.04.24 «Вулверхэмптон» — «Борнмут» 0: 1 ;

0: ; 21.04.24 «Астон Вилла» — «Борнмут» 3 :1;

— «Борнмут» :1; 13.04.24 «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» 2:2;

06.04.24 «Лутон Таун» — «Борнмут» 2 :1;

— «Борнмут» :1; 02.04.24 «Борнмут» — «Кристал Пэлас» 1:0.

Интересные статические факты последних матчей «Борнмута»:

В 8 из 10 последних встречах команда не проигрывает в основное время встречи, при этом одерживает 5 викторий;

В последнем домашнем матче была ничья;

В 3 из 4 последних матчах клуба обе команды забивали;

В 3 из 4 последних поединках пробивался тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть более 1 гола за игру;

Команда отличается голом в 9 последних поединках.

Брайтон

В текущем сезоне английского чемпионата «Брайтон» результатами особо не блещет и является крепким середнячком, занимая 11 позицию в таблице. В 33 сыгранных турах им удалось в свою копилку положить 44 балла, за счет 11 побед и 11 ничейных исходов. У них всего 1 балл отставания от соседа сверху по таблице «Борнмута», при одной игре в запасе. И есть неплохие шансы побороться за попадание в ТОП-7 чемпионта.

Клуб из Брайтона в этом сезоне поразил ворота соперников 52 раза и это 9 показатель в лиге. А их форвард Жуан Педру, в своем активе имеет лишь 8 забитых мячей и является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.

А пропустил «Брайтон» 54 мяча и это 8 результат в АПЛ на текущий момент.

В последних 3 встречах АПЛ команда из Брайтона ни разу не побеждала и набрал лишь 1 балл. Сначала они крупно уступили «Арсеналу» (0:3). Здесь была очень невнятная игра в атаке и голевых моментов практически не было. А в обороне был проходной двор и лондонцы могли забить спокойно еще пару мячей.

Следом была ничья (1:1) в гостях с «Бернли». Здесь получился равный матч с закономерным результатом. Голами клубы обменялись лишь в концовке встречи. На 74 минуте хозяева открыли счет, а на 79 гости отыгрались за счет автогола Мурича.

А в последней встрече случился крупный проигрыш от «Манчестер Сити» (0:4). Вновь в обороне команда сыграла не лучшим образом и уже к 34 минуте матча они пропустили 3 мяча. Во втором удалось сыграть чуть расторопнее и пропустить лишь 1 гол.

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У клуба из Брайтона целый ряд игроков не сможет сыграть в предстоящей встрече: Гилмур, Лэмпти, Марч, Милнер, Митома, Фергюсон, Хиншелвуд, Эступинан. И под вопросом участие в матче Энсисо.

Результаты «Брайтона» в 5 последних сыгранных матчах:

25.04.24 «Брайтон» — «Манчестер Сити» 0: 4 ;

0: ; 13.04.24 «Бернли» — «Брайтон» 1:1;

06.04.24 «Брайтон» — «Арсенал» 0: 3 ;

0: ; 03.04.24 «Брентфорд» — «Брайтон» 0:0;

31.03.24 «Ливерпуль» — «Брайтон» 2:1.

Интересные статические факты последних матчей «Брайтона»:

В 5 последних матчах команда без побед в активе;

В 2 последних домашних играх было поражение;

В 2 из 5 последних играх клуба забивают обе команды;

В 3 из 5 последних матчах команды пробивается тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда забила всего лишь 2 гола;

Клуб отличается голом в 4 из 7 последних поединках.

Борнмут – Брайтон: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 31 встречу. 13 побед из них на стороне «Борнмута», 12 у «Брайтона». И 6 игр закончились ничейным результатом.

«Борнмут» в этих матчах забивала в среднем 1,39 голов (43 мяча), а «Брайтон» 1,39 (43 мяча).

С самой большой разницей в счете была победа «Борнмута» (5:0), в 2019 году в рамках Премьер-Лиги. «Брайтон» победил максимально с разницей в 3 мяча (3:0), в 2004 году в матче Первой Лиги.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

24.09.23 «Брайтон» – «Борнмут» ( 3 :1).

– «Борнмут» ( :1). 04.04.23 «Борнмут» – «Брайтон» (0: 2 ).

(0: ). 04.02.23 «Брайтон» – «Борнмут» ( 1 :0).

– «Борнмут» ( :0). 21.01.20 «Борнмут» – «Брайтон» ( 3 :1).

– «Брайтон» ( :1). 28.12.19 «Брайтон» – «Борнмут» (2:0).

В последних 3 сыгранных очных поединках «Брайтон» праздновал победу.

В 2 из 4 последних сыгранных очных матчах обе команды забивали друг другу. И в 2 из 4 последних встречах было забито более 3 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Борнмут – Брайтон

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Борнмута» — 2.26;

Ничья — 3.83;

Победа «Брайтона» — 2.98;

1X — 1.40;

X2 — 1.69;

Ф1 (0) — 1.69;

Ф2 (0) — 2.22;

ТБ (2,5) — 1.48;

ТМ (2,5) — 2.71;

ТБ (3) — 1.75;

ТМ (3) — 2.12;

ОЗ (да) — 1.42;

ОЗ (нет) — 2.93.

Обе команды сейчас находятся не в лучшей игровой форме и не претендуют на места в ТОП-6 чемпионата. Их задача на конец сезона – это оказаться максимально выше в таблице, относительно текущей позиции.

Клуб из Брайтона в 3 последних встречах оказывался сильнее оппонента из Борнмута, в том числе и в гостевом матче

Поэтому хорошим вариантом здесь будет заключить пари на X2, за приличный коэффициент 1.69.

Обе команды в текущем сезоне показывают неплохую результативность, и в своих последних матчах они зачастую забивают. Да и 2 из 4 последних сыгранных очных матчах они забивали более 3 мячей. Тут можно заключить пари на ТБ (2,5), за неплохой коэффициент 1.48.

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