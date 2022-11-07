Победителям и призерам Спартакиады выплатят 620 млн рублей призовых

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Победители и призеры Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта получат денежные вознаграждения на общую сумму более 620 миллионов рублей.

Об этом говорится в постановлении Правительства РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

За золотую медаль Спартакиады спортсмены получат по 358,4 тысяч рублей, за серебряную – по 179,2 тыс., за бронзовую – по 107,5 тыс.

Предусмотрены также вознаграждения для тренеров и специалистов – по 171,5 тысяч рублей за золото, 84,5 тыс. – за серебро и 51,2 тыс. – за бронзу.

«В настоящее время очень важно поощрять наших спортсменов за их высокие достижения. Решение о выплатах стимулирует членов спортивных сборных команд России сохранять и поддерживать высокий уровень подготовки.

Важно, что суммы за призовые места на Всероссийских Спартакиадах равнозначны премиям за чемпионаты мира, что говорит о высокой оценке вновь созданных соревнований от государства.

Соревнования Спартакиады позволили нам увидеть общую картину и потенциал в каждом виде спорта. Многие лидеры подтвердили свое преимущество и показали яркие результаты: Виктория Листунова и Климент Колесников завоевали по шесть медалей, у Никиты Нагорного – пять наград.

Несмотря на безосновательные ограничения, наши сборные продолжают подготовку к Олимпийским летним играм в Париже и зимним Играм в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также к международным стартам. Их победы – это яркое подтверждение того, что спорт должен оставаться конкурентоспособным и быть вне политики.

Уверен, что принятые решения будут способствовать увеличению конкуренции в сборных командах и станут важным элементом поддержки не только для лидеров сборной России, но и ближайшего резерва», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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