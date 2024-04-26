Гурцкая о Глушакове: «Через 30 лет будет сидеть в спортивках с банкой самогона в Миллерово и говорить, что в «Спартаке» был тренером, назначал весь состав. Он конч… #####. Врет все»
Тимур Гурцкая прокомментировал интервью Дениса Глушакова Нобелю Арустамяну.
– Глушаков дал резонансное интервью Нобелю.
– Я не смотрю телевизор, я не видел. Я хотя бы рад, что он жив. Я думал, что он умер как футболист. Но он играет в выдающемся футбольном клубе («Урарту» – Sports.), и я думаю, что он приносит им большой успех. Они даже на четвертом месте идут.
Я видел высказывание. Пройдет еще 30 лет, он будет сидеть в вытянувшихся спортивках в Миллерово с банкой самогона, и будет говорить: «##### (блин), я помню, что тогда в «Спартаке» был главным тренером, назначал весь состав, всем рулил, ##### (блин)».
За семь лет жизнь так поменялась, что…Я вот вспоминаю свой вылет в Ливерпуль или в Севилью, мне кажется, что это было в прошлой жизни. Мне кажется, что этого не было. Это был сон. А человек поминутно помнит все, что происходило семь лет назад. Ну, ##### (блин), что мне про него еще сказать.
– Он помнит правду?
– Нет, он конч…Он врет все.
– Что вы хотели сказать до этого?
– Что он ##### (болван).
Мне сложно участвовать в дискуссии, которая скатится в «Ты – дурак. Нет, сам дурак».
Как он может говорить, что Массимо Каррера, человека, отыгравший как футболист в больших командах, отработавший лет восемь помощником Конте, не может установку дать? Он говорит, что Каррера стоял и смотрел на доску, а всю установку дал Пилипчук – главный тренер команды Второй лиги.
Если бы это сказал Егор Титов, Вася или Леша Березуцкий, Акинфеев – люди, которые с разными тренерами выиграли огромное количество трофеев, – я бы принял, что они говорят правду.
Человек, который за свою гигантскую футбольную карьеру добился лишь того, что взял при Каррере [чемпионство], и так неблагодарно к нему относится… Я не знаю, кто он, – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая в ютуб-шоу «Это футбол, брат!».
Денис Глушаков: «Есть заговор – мне заблокировали вход в российский футбол. Я ухожу из «Спартака» бесплатно в 30 лет, и из 16 команд у меня ни одного предложения нет? Как это возможно?»
На Величайшего тренера всех времён и народов покусились !
Неужели ещё надеяться пристроить свой лежалый товар хоть куда то ?
А если серьезно, то думаю Денис по жизни хорошо устроится. Он не блещет интеллектом, но напористый и целеустремленный.