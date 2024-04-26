Гурцкая о Глушакове: «Через 30 лет будет сидеть в спортивках с банкой самогона в Миллерово и говорить, что в «Спартаке» был тренером, назначал весь состав. Он конч… #####. Врет все»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Армения Урарту Денис Глушаков Роман Пилипчук Массимо Каррера брань Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая прокомментировал интервью Дениса Глушакова Нобелю Арустамяну.

Глушаков дал резонансное интервью Нобелю.

– Я не смотрю телевизор, я не видел. Я хотя бы рад, что он жив. Я думал, что он умер как футболист. Но он играет в выдающемся футбольном клубе («Урарту» – Sports.), и я думаю, что он приносит им большой успех. Они даже на четвертом месте идут.

Я видел высказывание. Пройдет еще 30 лет, он будет сидеть в вытянувшихся спортивках в Миллерово с банкой самогона, и будет говорить: «##### (блин), я помню, что тогда в «Спартаке» был главным тренером, назначал весь состав, всем рулил, ##### (блин)».

За семь лет жизнь так поменялась, что…Я вот вспоминаю свой вылет в Ливерпуль или в Севилью, мне кажется, что это было в прошлой жизни. Мне кажется, что этого не было. Это был сон. А человек поминутно помнит все, что происходило семь лет назад. Ну, ##### (блин), что мне про него еще сказать.

Он помнит правду?

– Нет, он конч…Он врет все.

Что вы хотели сказать до этого?

– Что он ##### (болван).

Мне сложно участвовать в дискуссии, которая скатится в «Ты – дурак. Нет, сам дурак».

Как он может говорить, что Массимо Каррера, человека, отыгравший как футболист в больших командах, отработавший лет восемь помощником Конте, не может установку дать? Он говорит, что Каррера стоял и смотрел на доску, а всю установку дал Пилипчук – главный тренер команды Второй лиги.

Если бы это сказал Егор Титов, Вася или Леша Березуцкий, Акинфеев – люди, которые с разными тренерами выиграли огромное количество трофеев, – я бы принял, что они говорят правду.

Человек, который за свою гигантскую футбольную карьеру добился лишь того, что взял при Каррере [чемпионство], и так неблагодарно к нему относится… Я не знаю, кто он, – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая в ютуб-шоу «Это футбол, брат!».

Денис Глушаков: «Есть заговор – мне заблокировали вход в российский футбол. Я ухожу из «Спартака» бесплатно в 30 лет, и из 16 команд у меня ни одного предложения нет? Как это возможно?»

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26 комментариев
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Что за человек Гулашков стало ясно после опубликования его разговоров с женой.
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Ответ Детрит
Что за человек Гулашков стало ясно после опубликования его разговоров с женой.
Гулашков 😂
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К Гурцкая можно относиться как угодно но тут по делу Глушака прибил. Я интервью смотрел, испанский стыд.
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диана тот еще распильщик но размотал глушакова по фактам
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Оба похожи на гопников из подворотни.
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Смотри, Гурцкая, пожалуется Глушаков на тебя самым верхним фейсам!
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Ответ Чебурашка от Гены
А у тебя девчачья фамилия!
У Бегемота просто пена для бритья изо рта идёт !
На Величайшего тренера всех времён и народов покусились !
Неужели ещё надеяться пристроить свой лежалый товар хоть куда то ?
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Ответ Вадим flanec
Гулашков 😂
по Фрейду)
+1
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На самогон зря наехал :) Качественный дистиллят нормальных перегонок достоин вполне изящного штофа и не менее изящной рюмки :) В банках у пацанов на спортивках - это мутная брага больше :)
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После "я не смотрю телевизор" стало ясно кто станет напарником Глушакова по распитию.
А если серьезно, то думаю Денис по жизни хорошо устроится. Он не блещет интеллектом, но напористый и целеустремленный.
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Через 30? Думаю уже через 5-10.
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мда, диана-уже не та....
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я считаю, что в чемпионстве Спартака заслуг Гурцкая больше, чем у резинового. Поэтому здесь с бегемотом абсолютно солидарен.
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Раз так злится , то Глушаков правду сказал.
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Что-то много матерящихся в последнее время стало))
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Великий Каррера вне Спартак а нигде и никогда чего не смог, а ####### Глушаков и вне Спартака неоднократно показывал свой уровень. Человек он может быть каким угодно, измена это дело житейское, изучите биографию какого-нибудь Терри, например. Главное, что игрок для РПЛ был отличный.
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Где это самогон по банкам разливают?
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Футбольный агент Тимур Гурцкая платит за крышу подмосковному криминальному авторитету Сергею Лалакину, более известному как Лучок. За покровительство Бегемот отдает Лучку две трети дохода, пишет ВЧК-ОГПУ. Имея такого покровителя за спиной Гурцкая может навязывать футболистам свои условия или, например, публично хейтить сожительницу Федуна Зарему Салихову, не опасаясь возможных последствий - на него владелец "Спартака" не пойдет писать заявление, как на блогера Михаила Борзыкина.
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Ответ bel01
Оба похожи на гопников из подворотни.
Одно слово матом на 3 абзаца)
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я думал уже так
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Ответ Hitgoe Himgob
К Гурцкая можно относиться как угодно но тут по делу Глушака прибил. Я интервью смотрел, испанский стыд.
я не осилил и 10 мин. Хотя все выпуски Нобеля смотрю
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