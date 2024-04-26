Ташуев покинул «Факел» по семейным обстоятельствам. Команда проиграла 4 матча подряд в РПЛ

Теги премьер-лига Россия отставки Сергей Ташуев Факел Футбол

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» по семейным обстоятельствам.

«Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провел в «Факеле». Это был хороший опыт для нас всех.

К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям», – сказал Сергей Ташуев.

Специалист тренировал воронежский клуб с сентября 2023 года.

«Факел» проиграл четыре матча подряд в Мир РПЛ с общим счетом 1:8.

Команда находится на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата, набрав 26 очков в 25 играх.

73 комментария
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Ответ elninjo_3
Ничего не понимаю! Либо это договорняк, чтобы никого не обижать, либо это очень странно оставлять клуб в такой ситуации
Договорились, чтобы не платить бешеную неустойку, контракт ведь продлили меньше месяца назад.
+46
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+44
Ничего не понимаю! Либо это договорняк, чтобы никого не обижать, либо это очень странно оставлять клуб в такой ситуации
+35
-7
+28
Дайте Мостовому попробовать!
+19
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+16
Ответ Gonzoo
Похоже на такое, видимо Факел будут сливать в ФНЛ.
Не ахмеду же в первую лигу вылетать
+16
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+16
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Обычного середняка 2 раза обыграли, ничего особенного
+16
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+15
Ответ elninjo_3
Ничего не понимаю! Либо это договорняк, чтобы никого не обижать, либо это очень странно оставлять клуб в такой ситуации
Похоже на такое, видимо Факел будут сливать в ФНЛ.
+19
-5
+14
Спасибо за всё! но в последнее время что-то сломалось
+9
0
+9
Хрен знает что за ситуация, но проявил себя в Факеле хорошо. В немалой степени это даже было неожиданно
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-3
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Комментарий скрыт
Все никак не отпустит?
+8
0
+8
Ответ Максим Новиков
Комментарий скрыт
Походу ты на серьезные минусы попал, мужик)
+9
-1
+8
Ответ Максим Новиков
Комментарий скрыт
У тебя, наверное, Спартак всё ещё лучший клуб России, да?
+12
-5
+7
Ответ elninjo_3
Ничего не понимаю! Либо это договорняк, чтобы никого не обижать, либо это очень странно оставлять клуб в такой ситуации
Для Ташуева это норма. Приходит,около года поработает и уходит. Всегда так было у него.
+7
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+7
Факел решил повторить трюк с прошлого сезона, когда в концовке приходит другой тренер, ставит всех на уши и клуб остается в РПЛ.

Отнюдь не факт, что сработает.
+7
0
+7
Ответ Gonzoo
Похоже на такое, видимо Факел будут сливать в ФНЛ.
Пока Асхабадзе все замены тренеров делал вовремя. Иначе мы давно бы вылетели. Но тут я в недоумении
+7
-2
+5
Похоже на слив Факела. Если дальше падать будут - 100% договорняк и слив.
+6
-1
+5
Он конечно проиграл 4 матча подряд, но он же их вытянул из зоны вылета. Если это руководство на него катит бочку, то зря.
+5
0
+5
Факел в лучшую лигу. Большой футбол остается в Грозном. Один вопрос: кто решится на место главного в Факеле?
Искренние соболезнования воронежским болельщикам
+4
0
+4
Ответ elninjo_3
Ничего не понимаю! Либо это договорняк, чтобы никого не обижать, либо это очень странно оставлять клуб в такой ситуации
Если копнуть, во многих командах у него такая история прослеживается. Приходит, даёт результат, плюс игра в целом не плохая у команды, потом резко начинаются поражения и также резко он уходит. Последний пример, Ахмат. Принял команду в таком же составе как сейчас, и в прошлом сезоне 5 место занял. В этом сезоне на старте не пошло и сразу ушёл. А что там в причинах хз - внутри конфликты сам создаёт, контрактные мутки или ещё что
+4
0
+4
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Кто о чем, а <с>екта о том, что мир крутится вокруг их середняка. Уже все забыли, что был такой матч, а у него это главный матч для нас.
+5
-1
+4
Ответ Dima Lopatin
Если копнуть, во многих командах у него такая история прослеживается. Приходит, даёт результат, плюс игра в целом не плохая у команды, потом резко начинаются поражения и также резко он уходит. Последний пример, Ахмат. Принял команду в таком же составе как сейчас, и в прошлом сезоне 5 место занял. В этом сезоне на старте не пошло и сразу ушёл. А что там в причинах хз - внутри конфликты сам создаёт, контрактные мутки или ещё что
у Ташуева в биографии очень много клубов, которых ловили за руку на договорных матчах (пусть и не с ним). Чайка, солигорский Шахтер, кавказские команды. Это всегда смущало
+3
0
+3
Кто там свободен из пула? Талалаев? Юран? Божовича давно не было.
+3
0
+3
Побеждать Спартак, но регулярно проигрывать прямым конкурентам за выживание - это не дело, надо менять что-то
+2
0
+2
Ответ hh88_88
Кто там свободен из пула? Талалаев? Юран? Божовича давно не было.
талалаев в химках, юран в пари нн…
+2
0
+2
Не понимаю почему Ташуев не нашел своего "Ростова" как Карпин , по мне он великолепный тренер , котороый может ставить и прессингующий футбол так и откатиться назад по обстоятельствам , и таких не мало Талалаев ставит хороший футбол , хотя характер моуриньевский , Шалимов тоже в Урале себя хорошо показал . Я конечно не все ,или даже ничего не знаю но по мне , эта ситуация не по семейным обстоятельствам.
+1
0
+1
Ответ hh88_88
Кто там свободен из пула? Талалаев? Юран? Божовича давно не было.
григорян
+1
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+1
Ответ barcabarcabarcabarca
У тебя, наверное, Спартак всё ещё лучший клуб России, да?
И Газаев с ЦСКА кубок уефа берет
+1
0
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Ответ Максим Новиков
Ну я в самом деле не знаю тренеров клубов-челноков, если это конечно не харизматы типа Игнашевича, Деограсии или Морено. Поэтому я действительно не в курсе кто тренирует Факел и Ахмат
ха, харизмат Марено, угарнул. Ты похоже вообще не понимаешь что такое харизма или в глаза не видел Морено и ничего о нем не знаешь
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Ответ elninjo_3
Ничего не понимаю! Либо это договорняк, чтобы никого не обижать, либо это очень странно оставлять клуб в такой ситуации
Возраст. Уже видимо что-то вытягивает.
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по семейным, ага.. ))
вообще норм тема - проиграл пару игр - на выход.
так точно можно построить сильную команду на перспективу, ага ))
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Даже и не знаю, кого теперь ждать. Василенко гоу хом?
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