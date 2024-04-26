Ташуев покинул «Факел» по семейным обстоятельствам. Команда проиграла 4 матча подряд в РПЛ

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» по семейным обстоятельствам.

«Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провел в « ». Это был хороший опыт для нас всех.

К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям», – сказал .

Специалист тренировал воронежский клуб с сентября 2023 года.

«Факел» проиграл четыре матча подряд в Мир с общим счетом 1:8.

Команда находится на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата, набрав 26 очков в 25 играх.