Наполи – Рома где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Наполи и Рома в 34 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
- Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Наполи – Рома
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Наполи
- Эмполи – Наполи : 1 – 0
- Наполи – Фрозиноне : 2 – 2
- Монца – Наполи : 2 – 4
- Наполи – Аталанта : 0 – 3
- Интер – Наполи : 1 – 1
Последние матчи Рома
- Удинезе – Рома : 1 – 2
- Рома – Болонья : 1 – 3
- Рома – Милан : 2 – 1
- Милан – Рома : 0 – 1
- Рома – Лацио : 1 – 0
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