Боссы «МЮ» ожидают ухода Роналду зимой и видят замену в Шупо-Мотинге. Камерунец не намерен покидать «Баварию»
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда «Баварии» на замену Криштиану Роналду.
Боссы английского клуба рассматривают кандидатуру Эрик-Максима Шупо-Мотинга, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Они ожидают, что Роналду покинет команду в январе, и уже узнавали насчет возможности трансфера Шупо-Мотинга.
Однако камерунец намерен остаться в мюнхенском клубе. Новый контракт игрока с «Баварией» может быть заключен после чемпионата мира-2022.
Ранее сообщалось, что 33-летний футболист интересен не только «Юнайтед», но и другим топ-клубам.
В этом сезоне форвард забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его голевая серия длится 7 матчей подряд.
Полную статистику игрока можно найти здесь.
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