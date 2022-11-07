хочет подписать форварда «Баварии» на замену .

Боссы английского клуба рассматривают кандидатуру Эрик-Максима Шупо-Мотинга, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Они ожидают, что Роналду покинет команду в январе, и уже узнавали насчет возможности трансфера Шупо-Мотинга.

Однако камерунец намерен остаться в мюнхенском клубе. Новый контракт игрока с «Баварией» может быть заключен после чемпионата мира-2022.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист интересен не только «Юнайтед», но и другим топ-клубам.

В этом сезоне форвард забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его голевая серия длится 7 матчей подряд.

Полную статистику игрока можно найти здесь.