Гендиректор «Ахмата» об отравлении «Сочи»: «Мы готовы помочь в расследовании, пускай кровь сдают, выясняют. А для Морено позор говорить такие вещи»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Роберто Морено Ахмед Айдамиров Чемпионат.com Сочи Здоровье Футбол

Ахмед Айдамиров высказался о ситуации с отравлением «Сочи».

В 21-м туре Мир РПЛ «Ахмат» на своем поле победил «Сочи» (1:0).

Перед матчем главный тренер южан Роберто Морено сообщил, что 14 футболистов отравились накануне. «Сочи» просил РФС перенести игру с грозненцами из-за большого количества игроков с недомоганиями, но получил отказ.

– Мы готовы принять участие и помочь «Сочи» в расследовании, как угодно это называйте, но что внутри у них происходило, мы не знаем. Я не знаю, отравились они или нет. Вы знаете? Никто не знает, кроме того, что они сказали.

Мы уважаем эту команду, вопроса в отношениях у нас с ними нет, но, кроме того, что было это сказано, ничего не было.

Вы были готовы перенести игру?

– Мы не участвуем в переносах и не имеем права переносить игры. Есть регламент, согласно которому коллеги из РФС могут это сделать. Если бы нам показали, то мы бы были в курсе этой ситуации. Есть она или нет, я не знаю.

Тренер «Сочи» Морено назвал такую ситуацию позором.

– Для него позор говорить такие вещи. Президенты клубов общались, мы готовы во всем участвовать. Пускай кровь сдают, выясняют. Вы можете утверждать, что отравились в Грозном, мы вообще не знаем, отравились ли.

Говорят, что это был специально заговор в Грозном.

– Сколько лет команды играют в Грозном? Вы хоть раз подобное слышали? Тогда что комментировать?

Команда в спорной ситуации не первый раз. Если вы помните, то в последнем туре с «Тамбовом», когда команда спаслась, выиграв. Если вы пытаетесь везде найти теорию заговора, вы смотрели вчерашнюю игру? «Сочи» меньше нас пробежал?

Выглядели послабее.

– Они были слабее? Значит, разными глазами смотрим, – сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Генсек РФС про отказ «Сочи» в переносе игры с «Ахматом»: «Есть регламент соревнований. Нужно предоставить документы, должно быть обращение лиги»

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14 комментариев
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А что такого сказал Морёно? Команда отравилась, попросил перенести и все
+29
-2
+27
Ответ Раз-два
А что такого сказал Морёно? Команда отравилась, попросил перенести и все
Ага. Будто он конкурентов обвинил в отравлении. Как тут не вспомнить пословицу про вора и шапку
+26
-2
+24
Кому как не гендиректору Ахмата определять, где и что позор,а что нет)
+15
-2
+13
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Кому как не гендиректору Ахмата определять, где и что позор,а что нет)
«Судья продажная! Козел ты!»
+10
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+10
Морено надо всё таки заставить извинится:)))
+1
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Отравили игроков соперника, одержали победу, считай основательно обезопасили себя от вылета (и конкурента прямого слили), а теперь басни рассказывают. Самые ужасные и лживые люди в России это они. Абсолютно никакой пользы от них, даже на СВО не могли помочь, только тиктоки снимать умеют. М-да. Но конечно, никто разбираться не будет. Обидно, что в такой стране живет, где могут твориться такие аморальные и противозаконные действия безнаказанно.
Статья 128.1 УК РФ
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Им ещё и холодную воду в раздевалке отключили)
Мутко против писал.
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Митрофанов уже сказал, что от "Сочи" офиц. документов по переносу не поступало, то есть на данный момент отравление 14 игроков - не более, чем слова Морено. Если ситуация была такая серьёзная, то клубные врачи обязаны были взять мед. анализы (как минимум на кишечную инфекцию). Через пару дней они должны предоставить инфу и тогда всё станет яснее, а пока нечего переливать из пустого в порожнее.
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