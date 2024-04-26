Гендиректор «Ахмата» об отравлении «Сочи»: «Мы готовы помочь в расследовании, пускай кровь сдают, выясняют. А для Морено позор говорить такие вещи»

Ахмед Айдамиров высказался о ситуации с отравлением «Сочи».

В 21-м туре Мир «Ахмат» на своем поле победил « » (1:0).

Перед матчем главный тренер южан сообщил, что 14 футболистов отравились накануне. «Сочи» просил РФС перенести игру с грозненцами из-за большого количества игроков с недомоганиями, но получил отказ.

– Мы готовы принять участие и помочь «Сочи» в расследовании, как угодно это называйте, но что внутри у них происходило, мы не знаем. Я не знаю, отравились они или нет. Вы знаете? Никто не знает, кроме того, что они сказали.

Мы уважаем эту команду, вопроса в отношениях у нас с ними нет, но, кроме того, что было это сказано, ничего не было.

– Вы были готовы перенести игру?

– Мы не участвуем в переносах и не имеем права переносить игры. Есть регламент, согласно которому коллеги из РФС могут это сделать. Если бы нам показали, то мы бы были в курсе этой ситуации. Есть она или нет, я не знаю.

– Тренер «Сочи» Морено назвал такую ситуацию позором.

– Для него позор говорить такие вещи. Президенты клубов общались, мы готовы во всем участвовать. Пускай кровь сдают, выясняют. Вы можете утверждать, что отравились в Грозном, мы вообще не знаем, отравились ли.

– Говорят, что это был специально заговор в Грозном.

– Сколько лет команды играют в Грозном? Вы хоть раз подобное слышали? Тогда что комментировать?

Команда в спорной ситуации не первый раз. Если вы помните, то в последнем туре с «Тамбовом», когда команда спаслась, выиграв. Если вы пытаетесь везде найти теорию заговора, вы смотрели вчерашнюю игру? «Сочи» меньше нас пробежал?

– Выглядели послабее.

– Они были слабее? Значит, разными глазами смотрим, – сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Генсек РФС про отказ «Сочи» в переносе игры с «Ахматом»: «Есть регламент соревнований. Нужно предоставить документы, должно быть обращение лиги»