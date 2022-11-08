Эриксен, Шмейхель, Брэйтуэйт, Кьер, Хейбьерг, Васс и Мэле – в составе сборной Дании на ЧМ-2022

Сборная Дании представила состав на чемпионат мира-2022.

В список попал 21 игрок. Еще пятерых футболистов назовут в течение недели – когда закончатся матчи в большинстве европейских чемпионатов.

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца»), Оливер Кристенсен («Герта»);

Защитники: Симон Кьер ( ), Йоаким Мэле ( ), Расмус Кристенсен ( ), Даниэль Васс («Брондбю»), Йенс Ларсен («Трабзонспор»), Андреас Кристенсен ( ), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Виктор Нельссон («Галатасарай»);

Полузащитники: Матиас Йенсен («Брентфорд»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Томас Дилэйни («Севилья»), Кристиан Эриксен ( );

Нападающие: Каспер Дольберг («Севилья»), Андреас Ольсен («Брюгге»), Андреас Корнелиус («Копенгаген»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Мартин Брэйтуэйт («Эспаньол»), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт»).

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Дании сыграет в группе D с Тунисом, Францией и Австралией.