«Так и до запрета улыбок недалеко». Журавель о фразе Безрукова про «денежки от «Краснодара» и Комитет по этике

Тимур Журавель высказался о реакции Комитета по этике на шутку Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) полузащитник казанцев сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

«Раскручиваемая история с репликой про денежки . Когда к шутке требуется пояснение, что это шутка, значит, что-то в окружающем мире явно не так. Судя по интервью, Руслан открытый веселый парень.

Возможно, в условиях напряженной гонки даже шутить про денежки не слишком уместно, но это точно не повод дергать парня на Комитет по этике.

Так и до запрета улыбок недалеко. Даже не представляю, что комитет ему собирается предъявить. Хорошее настроение после победы? Так мы с вами останемся с интервью а-ля- », – написал комментатор в своем телеграм-канале.

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