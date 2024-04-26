«Так и до запрета улыбок недалеко». Журавель о фразе Безрукова про «денежки от «Краснодара» и Комитет по этике
Тимур Журавель высказался о реакции Комитета по этике на шутку Руслана Безрукова.
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) полузащитник казанцев сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».
«Раскручиваемая история с репликой про денежки Руслана Безрукова. Когда к шутке требуется пояснение, что это шутка, значит, что-то в окружающем мире явно не так. Судя по интервью, Руслан открытый веселый парень.
Возможно, в условиях напряженной гонки даже шутить про денежки не слишком уместно, но это точно не повод дергать парня на Комитет по этике.
Так и до запрета улыбок недалеко. Даже не представляю, что комитет ему собирается предъявить. Хорошее настроение после победы? Так мы с вами останемся с интервью а-ля-Юран», – написал комментатор Тимур Журавель в своем телеграм-канале.
И не надо про "я перепутал". Просто очерняете другого человека попусту.