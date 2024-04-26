«Так и до запрета улыбок недалеко». Журавель о фразе Безрукова про «денежки от «Краснодара» и Комитет по этике

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Сергей Юран Краснодар Тимур Журавель Комитет по этике Пари НН ахахаха Руслан Безруков Футбол

Тимур Журавель высказался о реакции Комитета по этике на шутку Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) полузащитник казанцев сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

«Раскручиваемая история с репликой про денежки Руслана Безрукова. Когда к шутке требуется пояснение, что это шутка, значит, что-то в окружающем мире явно не так. Судя по интервью, Руслан открытый веселый парень.

Возможно, в условиях напряженной гонки даже шутить про денежки не слишком уместно, но это точно не повод дергать парня на Комитет по этике.

Так и до запрета улыбок недалеко. Даже не представляю, что комитет ему собирается предъявить. Хорошее настроение после победы? Так мы с вами останемся с интервью а-ля-Юран», – написал комментатор Тимур Журавель в своем телеграм-канале.

Медиабойкот Юрана – глупость

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29 комментариев
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Лишнее подтверждение, что комитет по этике бесполезная организация, возбуждаются по всякой фигне...впрочем вдруг это Медведев обиделся?
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Нельзя шутить, когда Зениту грустно
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Ответ bedLaM
Лишнее подтверждение, что комитет по этике бесполезная организация, возбуждаются по всякой фигне...впрочем вдруг это Медведев обиделся?
Если копнуть, то и в разных других конторах ( РФС, Суд комитет, сами клубы …) чуть ли не половина сотрудников бесполезны. Штаты кадровые раздуты сильно….Это СИСТЕМА , никуда не денешься (
+8
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+8
на кассовых терминалах уже можно улыбкой оплатить, так что всё возможно))
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+6
Ответ Alex1104
"Когда к шутке требуется пояснение, что это шутка" - значит шутка не очень. Тема такая, скользкая. Лучше придержать язык.
Так попридержи.
+8
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+5
Полицейское государство,шутить может только Д.Медведев и то в телеграмм
+7
-3
+4
Российский футбол для грустных
+4
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А дедам из комитета по этике всё равно. "Сужденья черпают из забытых газет времён Очакова и покоренья Крыма".
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Те, кто пишет про Медведева по уровню развития не далеко ушли от Митрофанова.
И не надо про "я перепутал". Просто очерняете другого человека попусту.
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Ответ Sodad
Ну вот задела Миллера эта фраза, ну вот хочет он докопаться
Да что уж Миллера, Путина задела, не иначе.
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Ответ Жорег Борщофф
Те, кто пишет про Медведева по уровню развития не далеко ушли от Митрофанова. И не надо про "я перепутал". Просто очерняете другого человека попусту.
Да,что они привязались к несчастному человеку!
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Ответ Жорег Борщофф
Те, кто пишет про Медведева по уровню развития не далеко ушли от Митрофанова. И не надо про "я перепутал". Просто очерняете другого человека попусту.
и кого из них еще в принципе можно очернить? коротышку-алкаша? он себя опустил ниже некуда сам
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Ответ Pertinax Gandi
А дедам из комитета по этике всё равно. "Сужденья черпают из забытых газет времён Очакова и покоренья Крыма".
Комитет по этике деньги зарабатывает. Оштрафуют тысяч на сто. Или какой там у них минимальный тариф.
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Ответ Alex1104
Мамке тыкай, молодой человек. А я сам разберусь: где и как комментировать.
Сначала высунь язык.
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Лучше Синицин в ушах, чем Журавель в телеке.
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Так и не далеко, близко. С добрым утром!
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Даже по тексту интервью видно, что шутка.
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псевдожурналисты провоцируют футболистрв, тренеров, а потом такие мерзкие персонажи как Черданцев пишут жалобы и с экрана ТВ учат жизни
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Не шути и нешутим будешь!
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У кого с юмором не очень, конечно тому следует раз,яснять, что это шутка, а всем и так понятно, просто парень был на кураже после победы и прикололся.
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Мерзкий типчик (тот, который на "М")
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Никто бы и внимания не обратил, если бы вдруг абсолютно непредвзятый Митрофанов не возбудился.
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Я бы лучше Журавеля запретил допускать к комментированию
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