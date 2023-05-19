Предварительный календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2023/24: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России – в декабре
Представлен предварительный календарь российских турниров по фигурному катанию.
Календарь всероссийских соревнований по фигурному катанию-2023/24
2023 год
Контрольные прокаты сборной России
Москва, 16-17 сентября
Гран-при России, 1-й этап
Уфа, 13-16 октября
Гран-при России, 2-й этап
Омск, 20-23 октября
Гран-при России, 3-й этап
Красноярск, 27-30 октября
Гран-при России, 4-й этап
Казань, 10-13 ноября
Гран-при России, 5-й этап
Самара, 17-20 ноября
Гран-при России, 6-й этап
Москва, 24-27 ноября
Чемпионат России по прыжкам
Нижний Новгород или Санкт-Петербург, 1-4 декабря
Чемпионат России-2024
Челябинск, 20-24 декабря
2024 год
Турнир по шоу-программам «Русский вызов»
Санкт-Петербург, 19-22 января
Первенство России среди юниоров
Саранск, 5-9 февраля
Спартакиада
Челябинск, 13-18 февраля
Финал Гран-при России
Москва, март
Первенство России среди старшего возраста
Казань, 1-5 апреля
ПРИМЕЧАНИЕ: календарь будет дополняться.
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