Предварительный календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2023/24: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России – в декабре

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Представлен предварительный календарь российских турниров по фигурному катанию.

Календарь всероссийских соревнований по фигурному катанию-2023/24

2023 год

Контрольные прокаты сборной России

Москва, 16-17 сентября

Гран-при России, 1-й этап

Уфа, 13-16 октября

Гран-при России, 2-й этап

Омск, 20-23 октября

Гран-при России, 3-й этап

Красноярск, 27-30 октября

Гран-при России, 4-й этап

Казань, 10-13 ноября

Гран-при России, 5-й этап

Самара, 17-20 ноября

Гран-при России, 6-й этап

Москва, 24-27 ноября

Чемпионат России по прыжкам

Нижний Новгород или Санкт-Петербург, 1-4 декабря

Чемпионат России-2024

Челябинск, 20-24 декабря

2024 год

Турнир по шоу-программам «Русский вызов»

Санкт-Петербург, 19-22 января

Первенство России среди юниоров

Саранск, 5-9 февраля

Спартакиада

Челябинск, 13-18 февраля

Финал Гран-при России

Москва, март

Первенство России среди старшего возраста

Казань, 1-5 апреля

ПРИМЕЧАНИЕ: календарь будет дополняться.

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13 комментариев

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Syndycate
Интересно, почему кубок первого канала решили не проводить, неужели Ротенберг для своей красной машины перестал деньги давать?)
+8
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Syndycate
Спартакиада в феврале, похоже все топы там будут или как?
+4
0
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Алексей Токарев
А КПК?
+4
-1
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Надумочка
Ответ pas33pas
Интересно, что за религиозное табу провести ЧР в Москве?
там и так все остальное, мало??
+3
0
+3
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Аленка_76
Жду ОП. Очень хочется увидеть новые программы.
+2
0
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Syndycate
Ответ Екатерина Воронина
А КПК интересно будет? Может в конце марта в сроки проведения ЧМ?
Там финал гран-при кажется
+2
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Маргарита В Сафронова
Всӗ по плану, сезон ожидается насыщенный, а с появлением новых ярких фигуристов, и чрезвычайно интересный.
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pas33pas
Интересно, что за религиозное табу провести ЧР в Москве?
+1
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Lale Ganbarova
Ну хоть небольшое разнообразие по городам
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Venera Zeynadinova
Будет очень интересно.
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Екатерина Воронина
А КПК интересно будет? Может в конце марта в сроки проведения ЧМ?
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Екатерина Воронина
Ответ Syndycate
Там финал гран-при кажется
Он вроде бы в начале марта будет
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