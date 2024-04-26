Почти 10 тысяч подписей собрала петиция, чтобы Тухель остался в «Баварии». Болельщики назвали ее: «Мы хотим Тухеля, а не Рангника!»

Болельщики «Баварии» написали петицию в защиту Томаса Тухеля.

В феврале мюнхенский клуб сообщил, что специалист покинет пост главного тренера команды после завершения сезона.

С тех пор « » дошла до полуфинала Лиги чемпионов и сыграет с «Реалом».

Болельщики «Баварии» опубликовали петицию с просьбой оставить на посту главного тренера клуба.

Петиция, названная «Мы хотим Тухеля, а не Рангника!», была создана во вторник и собрала почти 10 тысяч подписей.

«Несмотря на негативное освещение в СМИ и кадровую ситуацию в травмированной мюнхенской команде, обладатель трофея Лиги чемпионов вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. При всем уважении к таким кандидатам, как Унаи Эмери или Рангник, эти тренеры не могут сравниться с Тухелем», – говорится в тексте петиции.