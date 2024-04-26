Почти 10 тысяч подписей собрала петиция, чтобы Тухель остался в «Баварии». Болельщики назвали ее: «Мы хотим Тухеля, а не Рангника!»

Теги Бавария бундеслига Германия болельщики Ральф Рангник Томас Тухель Футбол

Болельщики «Баварии» написали петицию в защиту Томаса Тухеля.

В феврале мюнхенский клуб сообщил, что специалист покинет пост главного тренера команды после завершения сезона.

С тех пор «Бавария» дошла до полуфинала Лиги чемпионов и сыграет с «Реалом».

Болельщики «Баварии» опубликовали петицию с просьбой оставить Томаса Тухеля на посту главного тренера клуба.

Петиция, названная «Мы хотим Тухеля, а не Рангника!», была создана во вторник и собрала почти 10 тысяч подписей.

«Несмотря на негативное освещение в СМИ и кадровую ситуацию в травмированной мюнхенской команде, обладатель трофея Лиги чемпионов вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. При всем уважении к таким кандидатам, как Унаи Эмери или Рангник, эти тренеры не могут сравниться с Тухелем», – говорится в тексте петиции.

18 комментариев
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Будь я болельщиком Баварии я бы тоже хотел оставить Тухеля , а не Рангника
+12
-3
+9
Ответ Zalupechkin
Будь я болельщиком Баварии я бы тоже хотел оставить Тухеля , а не Рангника
аксиома эскобара
+2
0
+2
Тоже подписал, там уже больше 11 тысяч
https://chng.it/cBx9T55PRP
+1
0
+1
Ответ Tun
ок, а какие минусы, если Тухель останется?
На выход Горецка и Киммих

Никаких минусов
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Вот так вот
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Ответ FC BAYERN 1900
в такой яме сейчас находимся. после трёх поражений подряд выгоняли тухеля, щас хотят оставить, если его оставят, то киммих, горетцка, может быть и де лигт захотят уйти. сложная ситуация, может было бы лучше флика вернуть?
ок, а какие минусы, если Тухель останется?
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Аххахахаххах дискотека авария 😀😀😀🌈
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От Флика до Рангника за три года.
Знаменитый топовый менеджмент Баварки во всей красе.
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Просто это были болелы Леверкузена.
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За Тухеля
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Даже Семак получше, чем Рангник
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у всех топ клубов сейчас дилемма на счет нового тренера. И у Баварии, у МЮ, Ливерпуль, Милан, Ювентус
А Барса просто решила не напрягаться ))
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Теперь руководству клубов есть кем угрожать в случае в случае требования болельщиков уволить тренера. Боули может брать на заметку
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лучше Тухлый конечно , чем рангникхкхкхк
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Просто напугали Рангником )
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Уже людей до петиций в пользу Тухеля довели. Не, ну как в таком топ-клубе в руководстве такие люди работают что Рангника всерьёз рассматривают в качестве замены одного из топ-тренеров?
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в такой яме сейчас находимся. после трёх поражений подряд выгоняли тухеля, щас хотят оставить, если его оставят, то киммих, горетцка, может быть и де лигт захотят уйти. сложная ситуация, может было бы лучше флика вернуть?
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