«Барса» опередила «Реал» и лидирует в Ла Лиге после 13-го тура. У каталонцев 34 очка, у мадридцев – 32
«Барселона» опередила «Реал» в турнирной таблице Ла Лиги.
В 13-м туре чемпионата Испании каталонцы одержали победу над «Альмерией» (2:0), а мадридцы уступили «Райо Вальекано» (2:3). Теперь «Барселона», набравшая 34 очка, лидирует в лиге, а «Реал» идет вторым, отставая на два балла.
Команда Карло Анчелотти занимала 1-е место в таблице после победы над «Барсой» в 9-м туре (3:1).
Следующий матч в лиге «Реал» проведет 10 ноября – против «Кадиса». «Барселона» сыграет с «Осасуной» 8 ноября.
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