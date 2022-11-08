«Барса» опередила «Реал» и лидирует в Ла Лиге после 13-го тура. У каталонцев 34 очка, у мадридцев – 32

«Барселона» опередила «Реал» в турнирной таблице Ла Лиги.

В 13-м туре чемпионата каталонцы одержали победу над «Альмерией» (2:0), а мадридцы уступили (2:3). Теперь «Барселона», набравшая 34 очка, лидирует в лиге, а «Реал» идет вторым, отставая на два балла.

Команда Карло Анчелотти занимала 1-е место в таблице после победы над «Барсой» в 9-м туре (3:1).

Следующий матч в лиге проведет 10 ноября – против «Кадиса». сыграет с «Осасуной» 8 ноября.