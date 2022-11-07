Сычевой, Пиняев, Соболев, Чалов, Захарян, Кузяев – в итоговом составе сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном
Стал известен состав сборной России на ноябрьский сбор.
17 ноября команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Таджикистаном, а 20-го – с Узбекистаном.
Из расширенного состава сборной в итоговый не попали 7 игроков: Дмитрий Чистяков («Зенит»), Даниил Денисов («Спартак»), Виктор Мелехин («Ростов»), Мингиян Бевеев («Урал»), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Максим Глушенков («Крылья Советов») и Данил Пруцев («Спартак»).
В итоговый список попали 30 футболистов:
Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»).
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все – «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Пари НН»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»).
Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Сычевой («Оренбург»).
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