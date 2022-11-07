Стал известен состав сборной России на ноябрьский сбор.

17 ноября команда проведет товарищеский матч с , а 20-го – с .

Из расширенного состава сборной в итоговый не попали 7 игроков: Дмитрий Чистяков («Зенит»), Даниил Денисов («Спартак»), Виктор Мелехин («Ростов»), Мингиян Бевеев («Урал»), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Максим Глушенков («Крылья Советов») и Данил Пруцев («Спартак»).

В итоговый список попали 30 футболистов:

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все – «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Пари НН»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все – ), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – ), Никита Кривцов («Краснодар»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Сычевой («Оренбург»).