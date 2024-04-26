Агент Зума в суде об угрозах Грановской: «Это было бы самоубийством. Абрамович – приближенный Путина»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес Владимир Путин Курт Зума Марина Грановская агенты Политика деньги Футбол

Агент Курта Зума назвал «самоубийством» угрозы в адрес Марины Грановской.

В четверг состоялось заседание суда на котором агент защитника «Вест Хэма» Курта Зума, ранее выступавшего за «Челси», подвергся перекрестному допросу со стороны обвинения в рамках процесса по делу об отправке бывшему директору лондонского клуба Марине Грановской электронного письма с угрозами.

Саиф Руби считает, что ему причитается 300 000 фунтов за трансфер Курта Зума из «Челси» в «Вест Хэм» за 29,1 млн фунтов в 2021 году. Невыплата со стороны «Челси» стала причиной того, что Руби отправил Грановской письмо, которое он описывает как «гневное», но не угрожающее.

Как передает Daily Mail, в суде он отрицал угрозы в сторону Грановской, заявив, что это было бы «самоубийством», учитывая ее связи с Романом Абрамовичем.

Руби рассказал присяжным, что бывший владелец клуба имеет тесные связи с Владимиром Путиным, ссылаясь на проблемы российского бизнесмена, возникшие после начала конфликта на Украине.

«Он приближенный Владимира Путина, на которого правительство Великобритании наложило санкции», – сказал Руби присяжным.

Во время заседания суда, в ходе которого судья Дэвид Томлинсон попросил Руби перестать быть «столь конфронтационным», посредник также задался вопросом, почему Грановской было позволено остаться в Великобритании, в то время как другие российские бизнесмены, тот же Абрамович, не смогли вернуться в Соединенное Королевство.

«По какой-то случайности она [Грановская] единственная, кто остался», – сказал Руби.

Руби не признал себя виновным в намерении причинить Грановской страдания или беспокойство. Отвечая на вопросы адвоката, агент не раз называл Марию «лгуньей».

Судья сообщил присяжным, что рассчитывает отправить их на вынесение вердикта в пятницу.

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22 комментария
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Короче никаких доказательств нет, но решил сыграть на том,что русские плохие и верить им нельзя. Не удивлюсь если сработает
+36
-5
+31
Ответ Давид Agabekyan
Короче никаких доказательств нет, но решил сыграть на том,что русские плохие и верить им нельзя. Не удивлюсь если сработает
Они такие же русские как и ты...
+21
-5
+16
Читал что в четверг, возле здания суда видели двоих ребят.
+5
0
+5
За окошком дождь и град.
Это Путин виноват!
Кошка бросила котят —
Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка —
Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска
У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет —
Рядом Путин, не иначе!
Свет погас, упал забор,
У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили
Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино,
Наступили вы в говно…
У любого катаклизма
Объяснение одно…
Знает каждый демократ —
Это Путин виноват!
Кто вчера в моём подъезде
Лифт зассал до потолка?
Мне, товарищи, поверьте-
Это Путина рука!
Я поймал по пьяни «белку» —
Это Путина проделки!
Куча под столом говна.
Это Путина вина!
Засорился унитаз —
Это Путина приказ,
Накидал туда бычков,
Воду слил — и был таков!
По ночам бельё ворует,
Стёкла в нашем доме бьёт.
Пьяным во дворе танцует.
Это Путин — обормот!
Нет спасенья от злодея!
Матом пишет на стенах,
Изломал кусты в аллее.
Это Путин — ох и ах!
Либерала дождик мочит —
Путин весело хохочет.
Затопило вашу дачу? -
Это Путин, не иначе!
Вас гроза в пути застала? -
То рука Кремля достала.
Холод, ветер, снегопад —
Снова Путин виноват.
Сносит крышу ураганом? -
Это Путин мстит баранам.
Шторм, цунами, наводненье? -
Это Путин, без сомненья!
Ливень, оползень, циклон —
Виноват конечно он
Сель, лавина, камнепад? -
Ясно: Путин виноват!
Смерч, тайфун, землетрясенье —
Нет от Путина спасенья!
В темя клюнула ворона? -
Это -юный друг ОМОНа.
Пчелы, осы жалят вас? -
Это путинский СпецНаз.
Видишь этого шмеля? -
Он на службе у Кремля!
Если верите в такое —
Это просто параноя!
+7
-2
+5
И тут Путин ! ну что ж поделать, главный человек мира. Ни дня не обходится без Путина
+14
-11
+3
Все в России - приближенные к Путину. Носят одинаковые паспорта гражданина РФ ведь
+3
0
+3
Бойтесь, бойтесь -)) А лучше пожалуйтесь на них Михал Борисычу Ходорковскому,он настоящий либерал и демократ. Бывало закажет себе на день рождения убийство неугодного мэра,а глаза у самого такие добрые,все о России и благоденствии простого люда переживает. Или статейку о плюрализме мнений напишет
+1
0
+1
Ответ D-eisler@yandex.ru
И тут Путин ! ну что ж поделать, главный человек мира. Ни дня не обходится без Путина
Так он вроде и не против.
+1
0
+1
Ответ Давид Agabekyan
Короче никаких доказательств нет, но решил сыграть на том,что русские плохие и верить им нельзя. Не удивлюсь если сработает
вряд-ли ему что-то поможет. Почему он угрожает именно Грановской, если деньги ему должен Челси ?
+1
0
+1
Ну в Англии неплохо барина дрессируют, то клуб отожмут, то заставят из Израиля кататься, чтобы вид на жительство не отобрали, то заставят жить на 2.5к фунтов и мыть самому полы. Так что немного загнул агент - никто их там не боится.
+1
0
+1
Не Марию а Марину
+1
0
+1
Все в России - приближенные к Путину. Носят одинаковые паспорта гражданина РФ ведь
+2
-1
+1
Для британского стада зайдёт, но для большей убедительности мог бы ещё "Новичок" и полоний туда приплести
+3
-2
+1
Лучше бы следил за тем, как его подопечный обращается с кошками
+1
0
+1
Этот паскуда Зума котика мучил!
0
0
0
Ответ purga
Читал что в четверг, возле здания суда видели двоих ребят.
Их клонировали. Вдвоем бы не успели всё.
0
0
0
Ответ purga
Читал что в четверг, возле здания суда видели двоих ребят.
Спрашивали у прохожих есть ли в городе шпили?))
0
0
0
Ответ NickN
Лучше бы следил за тем, как его подопечный обращается с кошками
Кошки уже давно съедены.
0
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0
Ответ Rio de Janeiro
За окошком дождь и град. Это Путин виноват! Кошка бросила котят — Это Путин виноват, Зайку бросила хозяйка — Кто виновен, угадай-ка! Вот кончается доска У несчастного бычка, Наша Таня громко плачет — Рядом Путин, не иначе! Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор, Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор, Не понравилось кино, Наступили вы в говно… У любого катаклизма Объяснение одно… Знает каждый демократ — Это Путин виноват! Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка? Мне, товарищи, поверьте- Это Путина рука! Я поймал по пьяни «белку» — Это Путина проделки! Куча под столом говна. Это Путина вина! Засорился унитаз — Это Путина приказ, Накидал туда бычков, Воду слил — и был таков! По ночам бельё ворует, Стёкла в нашем доме бьёт. Пьяным во дворе танцует. Это Путин — обормот! Нет спасенья от злодея! Матом пишет на стенах, Изломал кусты в аллее. Это Путин — ох и ах! Либерала дождик мочит — Путин весело хохочет. Затопило вашу дачу? - Это Путин, не иначе! Вас гроза в пути застала? - То рука Кремля достала. Холод, ветер, снегопад — Снова Путин виноват. Сносит крышу ураганом? - Это Путин мстит баранам. Шторм, цунами, наводненье? - Это Путин, без сомненья! Ливень, оползень, циклон — Виноват конечно он Сель, лавина, камнепад? - Ясно: Путин виноват! Смерч, тайфун, землетрясенье — Нет от Путина спасенья! В темя клюнула ворона? - Это -юный друг ОМОНа. Пчелы, осы жалят вас? - Это путинский СпецНаз. Видишь этого шмеля? - Он на службе у Кремля! Если верите в такое — Это просто параноя!
Терпения и сил не хватило у меня прочесть до конца)Извините.
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