Агент Курта Зума назвал «самоубийством» угрозы в адрес Марины Грановской.

В четверг состоялось заседание суда на котором агент защитника «Вест Хэма» , ранее выступавшего за «Челси», подвергся перекрестному допросу со стороны обвинения в рамках процесса по делу об отправке бывшему директору лондонского клуба электронного письма с угрозами.

Саиф Руби считает, что ему причитается 300 000 фунтов за трансфер Курта Зума из « » в «Вест Хэм» за 29,1 млн фунтов в 2021 году. Невыплата со стороны «Челси» стала причиной того, что Руби отправил Грановской письмо, которое он описывает как «гневное», но не угрожающее.

Как передает Daily Mail, в суде он отрицал угрозы в сторону Грановской, заявив, что это было бы «самоубийством», учитывая ее связи с .

Руби рассказал присяжным, что бывший владелец клуба имеет тесные связи с , ссылаясь на проблемы российского бизнесмена, возникшие после начала конфликта на Украине.

«Он приближенный Владимира Путина, на которого правительство Великобритании наложило санкции», – сказал Руби присяжным.

Во время заседания суда, в ходе которого судья Дэвид Томлинсон попросил Руби перестать быть «столь конфронтационным», посредник также задался вопросом, почему Грановской было позволено остаться в Великобритании, в то время как другие российские бизнесмены, тот же Абрамович, не смогли вернуться в Соединенное Королевство.

«По какой-то случайности она [Грановская] единственная, кто остался», – сказал Руби.

Руби не признал себя виновным в намерении причинить Грановской страдания или беспокойство. Отвечая на вопросы адвоката, агент не раз называл Марию «лгуньей».

Судья сообщил присяжным, что рассчитывает отправить их на вынесение вердикта в пятницу.