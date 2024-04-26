Агент Зума в суде об угрозах Грановской: «Это было бы самоубийством. Абрамович – приближенный Путина»
Агент Курта Зума назвал «самоубийством» угрозы в адрес Марины Грановской.
В четверг состоялось заседание суда на котором агент защитника «Вест Хэма» Курта Зума, ранее выступавшего за «Челси», подвергся перекрестному допросу со стороны обвинения в рамках процесса по делу об отправке бывшему директору лондонского клуба Марине Грановской электронного письма с угрозами.
Саиф Руби считает, что ему причитается 300 000 фунтов за трансфер Курта Зума из «Челси» в «Вест Хэм» за 29,1 млн фунтов в 2021 году. Невыплата со стороны «Челси» стала причиной того, что Руби отправил Грановской письмо, которое он описывает как «гневное», но не угрожающее.
Как передает Daily Mail, в суде он отрицал угрозы в сторону Грановской, заявив, что это было бы «самоубийством», учитывая ее связи с Романом Абрамовичем.
Руби рассказал присяжным, что бывший владелец клуба имеет тесные связи с Владимиром Путиным, ссылаясь на проблемы российского бизнесмена, возникшие после начала конфликта на Украине.
«Он приближенный Владимира Путина, на которого правительство Великобритании наложило санкции», – сказал Руби присяжным.
Во время заседания суда, в ходе которого судья Дэвид Томлинсон попросил Руби перестать быть «столь конфронтационным», посредник также задался вопросом, почему Грановской было позволено остаться в Великобритании, в то время как другие российские бизнесмены, тот же Абрамович, не смогли вернуться в Соединенное Королевство.
«По какой-то случайности она [Грановская] единственная, кто остался», – сказал Руби.
Руби не признал себя виновным в намерении причинить Грановской страдания или беспокойство. Отвечая на вопросы адвоката, агент не раз называл Марию «лгуньей».
Судья сообщил присяжным, что рассчитывает отправить их на вынесение вердикта в пятницу.
Это Путин виноват!
Кошка бросила котят —
Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка —
Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска
У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет —
Рядом Путин, не иначе!
Свет погас, упал забор,
У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили
Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино,
Наступили вы в говно…
У любого катаклизма
Объяснение одно…
Знает каждый демократ —
Это Путин виноват!
Кто вчера в моём подъезде
Лифт зассал до потолка?
Мне, товарищи, поверьте-
Это Путина рука!
Я поймал по пьяни «белку» —
Это Путина проделки!
Куча под столом говна.
Это Путина вина!
Засорился унитаз —
Это Путина приказ,
Накидал туда бычков,
Воду слил — и был таков!
По ночам бельё ворует,
Стёкла в нашем доме бьёт.
Пьяным во дворе танцует.
Это Путин — обормот!
Нет спасенья от злодея!
Матом пишет на стенах,
Изломал кусты в аллее.
Это Путин — ох и ах!
Либерала дождик мочит —
Путин весело хохочет.
Затопило вашу дачу? -
Это Путин, не иначе!
Вас гроза в пути застала? -
То рука Кремля достала.
Холод, ветер, снегопад —
Снова Путин виноват.
Сносит крышу ураганом? -
Это Путин мстит баранам.
Шторм, цунами, наводненье? -
Это Путин, без сомненья!
Ливень, оползень, циклон —
Виноват конечно он
Сель, лавина, камнепад? -
Ясно: Путин виноват!
Смерч, тайфун, землетрясенье —
Нет от Путина спасенья!
В темя клюнула ворона? -
Это -юный друг ОМОНа.
Пчелы, осы жалят вас? -
Это путинский СпецНаз.
Видишь этого шмеля? -
Он на службе у Кремля!
Если верите в такое —
Это просто параноя!