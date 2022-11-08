Овечкин забил 788-й гол в НХЛ. До Хоу – 13 шайб, до Гретцки – 106

забил 788-й гол в .

Капитан набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с (5:4). Он забросил шайбу в большинстве броском из левого круга вбрасывания.

Россиянин по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894) и Горди Хоу (801).

В 14 играх текущего сезона на счету форварда 13 (8+5) очков при общей полезности «минус 11».

Сегодня Овечкин (20:53, 4:29 – в большинстве, полезность «минус 2») нанес 5 бросков в створ ворот и применил 2 силовых приема.

Статистика потерь и перехватов – 1:2. Также выиграл 1 вбрасывание из 2.