Овечкин забил 788-й гол в НХЛ. До Хоу – 13 шайб, до Гретцки – 106

Теги Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Горди Хоу Хоккей

Александр Овечкин забил 788-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:4). Он забросил шайбу в большинстве броском из левого круга вбрасывания. 

Россиянин по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

В 14 играх текущего сезона на счету форварда 13 (8+5) очков при общей полезности «минус 11». 

Сегодня Овечкин (20:53, 4:29 – в большинстве, полезность «минус 2») нанес 5 бросков в створ ворот и применил 2 силовых приема.

Статистика потерь и перехватов – 1:2. Также выиграл 1 вбрасывание из 2. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные