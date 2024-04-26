Титов о Промесе и наркотиках: «Обвинять его ни в коем случае нельзя, дождемся окончательного решения суда»

Теги Спартак Егор Титов Леонид Федун премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Егор Титов высказался о ситуации с Квинси Промесом.

Промес находится под стражей в Дубае, где был задержан в феврале после сборов «Спартака». Сообщалось, что 2 мая состоится первое заседание по вопросу экстрадиции футболиста в Нидерланды, где он заочно осужден на 7,5 лет за участие в контрабанде наркотиков и нападение с ножом на родственника.

Квинси Промес на сегодняшний день – это кто для вас?

– Это футболист, который сидит в Эмиратах и ждет суда 2 мая. Про Квинси в ближайшее время надо забыть и пытаться найти такого же уровня игрока, что очень непросто в наших реалиях.

Федун высказал мнение, что отпускать голландца в Эмираты на сборы – большая глупость.

– Это не сыграло никакой роли. Господин Федун не знает, что Промес хорошо погулял в ОАЭ, и произошло то, что мы видим. Его уголовное дело не связано с произошедшим в Эмиратах.

Промес знал, что у него все хорошо, поэтому он полетел на сборы. Что произошло с головой Квинси во время сборов, мы можем только догадываться. Или спрашивать у его девушки, которая была с ним.

Какой вопрос вы бы задали Квинси, увидев его?

– У меня к нему нет вопросов. Вопросы должны задавать те люди, которые с ним разговаривают каждый день и требуют с него как с футболиста.

Вы удивлены, что Квинси, зарабатывая миллионы, начал заниматься наркотиками?

– Это еще не доказано. Понятно, что дыма без огня не бывает, но окончательного вердикта суд еще не вынес. Обвинять его в этом я не буду.

Давайте дождемся окончательного решения суда. Сейчас его обвинять ни в коем случае нельзя, – сказал бывший футболист «Спартака» Егор Титов.

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59 комментариев
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Что с твоей головой произошло — тоже вопросик
+72
-8
+64
Что по мнению бывших спартаковцев окончательное решение суда? По такой статье человек и должен за решëткой находиться пока аппеляции идут. И вообще-то окончательное решение суда уже есть, пусть и по другому делу
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+58
Титов, ты не легенда российского футбола, ты - клоун 🤡
+42
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Так есть уже окончательное решение суда, у Промеса есть право его оспорить.
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-1
+23
Ответ Андрей Балабаев
Что по мнению бывших спартаковцев окончательное решение суда? По такой статье человек и должен за решëткой находиться пока аппеляции идут. И вообще-то окончательное решение суда уже есть, пусть и по другому делу
Речь о Басманном суде
+13
-1
+12
Промес должен тренировать спартаковских детей.
+18
-7
+11
Ответ Pro_Zenit_7
Что с твоей головой произошло — тоже вопросик
Так отмечают же с Корнеевым первомайские
+12
-3
+9
Ответ Злой Руся
Титов, ты не легенда российского футбола, ты - клоун 🤡
Не надо оскорблять людей этой нелёгкой профессии, обзывая их Титовыми.
+8
-3
+5
Ответ Злой Руся
Титов, ты не легенда российского футбола, ты - клоун 🤡
Назовите тогда легенду
+6
-2
+4
Обвинять нельзя.
Просто ухо отрезать и заставить съесть.
+7
-3
+4
ну егорка сам был любитель всяких веществ по типу бромонтана, дилера топить не будет, бгг))
+7
-3
+4
Так решение суда уже есть Квинси сядет. Дядя Квинси уже отбывает срок. 😉😉😉😉
+3
0
+3
Интересно проводились ли исследования по воздействию длительного применения бромантана на умственное здоровье пациента?
+3
0
+3
Ответ Виктор Вотяков
Не могу представить себе что Титов тупой и не знает что суд в Голландии уже вынес свое решение по контрабанде наркоты, видимо Титов имеет ввиду что нужно дождать решения суда Божьего
Ещё будет апелляционный суд. Но его решение Промес должен дожидаться за решёткой.
+2
0
+2
Его приговорили, значит доказали. Сколько раз надо доказать, чтобы Титов поверил? Кто должен доказать? Верховный Вселенский Суд? Или тогда у Егорки тоже останутся вопросики? Полторы тонны кокса подбросили? Дырка в ноге брата образовалась сама?
+2
0
+2
суд состоялся - осужден на 7,5 лет
+2
0
+2
Дождемся приговора суда тогда и будем обвинять)
+3
-1
+2
Подмена понятий у Титова явная. В эмиратах не решение суда, доказывающее виновность или невиновность Промеса (это установлено решениями голландских судов). В эмиратах решают выдавать его или нет в Голландию на основании запроса и представленных документов
+3
-1
+2
Это называется "избирательная толерантность"
+2
-1
+1
Дождемся, когда отпустит.
+2
-1
+1
Ответ Злой Руся
Титов, ты не легенда российского футбола, ты - клоун 🤡
а ты фуфло хреново он легенда а ты фуфло и надолго Лебедев Сергей
+2
-1
+1
Ответ viktorpavlov70
Не надо оскорблять людей этой нелёгкой профессии, обзывая их Титовыми.
Да, видео боль с годами не проходит. Привет вашей любимой команде.
+2
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Ответ Pro_Zenit_7
Что с твоей головой произошло — тоже вопросик
Бромантан в голову ударил
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голландский суд: что опять решать?! да что ты будешь делать...
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Жаль, что в своё время не было не то что судебных вердиктов, но даже разбирательств по бромантановому Спартачку.
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"Шоколад не виноват. Пацан к успеху шел, не фартануло!" (с)
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Бездоказательно осудили и приговорили! Оклеветали и подставили! Это политика! Заговор, чтобы насолить Спартаку, Лаврову, как его болельщику и Путину, как начальнику Лаврова!
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Ответ Пугливый Кот
Борщ там, без вариантов.
У Кати Спб?)
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Титову спасибо можно сказать, что за Мясо не банят на Спортс. 😊
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Ответ Злой Руся
Титов, ты не легенда российского футбола, ты - клоун 🤡
Можно одновременно быть и легендой, и весьма недалеким человеком
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