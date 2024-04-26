Караваев о настрое после поражения: «Зенит» немного обозлился – это придаст импульс. «Динамо» борется за чемпионство, очень сильный соперник»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Вячеслав Караваев Футбол

Вячеслав Караваев поделился мнением перед игрой «Зенита» и «Динамо».

– Вячеслав, в среду было обидное поражение от «Рубина». Может ли оно дать положительный импульс «Зениту»?

– Конечно. Проигрывать всегда неприятно. Cейчас все сконцентрированы и сосредоточены на «Динамо». Это очень важная игра, а особенно – после поражения.

Все игроки расстроились и немного обозлились – я думаю, это придаст импульс.

– До конца чемпионата – всего пять туров, плюс игры Кубка. Как вы оцениваете запас сил и физическое состояние команды на данном этапе?

– Все отлично. Не сказал бы, что у нас есть какие-то проблемы с физическим состоянием – просто иногда где-то не везло.

Думаю, что у нашей не самой удачной игры другие причины, точно не физическое состояние. 

– «Динамо» – одна из «любимых» команд «Зенита» в этом сезоне – вы часто с ними играете. Что можете сказать об этом сопернике?

– Это команда, которая борется за чемпионство, поэтому нам предстоит большая игра.

Они неплохо идут в чемпионате. Да, у них были какие-то спады, но они бывают у всех. В целом это очень сильный соперник. 

– Обсуждали ли вы матч с «Рубином» внутри команды?

– Конечно, обсуждали. Мы собрались, поговорили.

Да, мы проиграли этот матч, но самое главное – наша реакция на ситуацию. Ее мы попытаемся показать в следующей игре, – сказал защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.

1 комментарий
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Думаю Динамо наиболее сложный соперник в этом сезоне и на своем поле легко может забирать у нас очки, что уже показали…
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