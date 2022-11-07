«Без флага России выступать не буду». Карякин отказался от участия в чемпионате мира по рапиду и блицу

Российский гроссмейстер не выступит на чемпионате мира по рапиду и блицу.

Турнир пройдет в Алма-Ате с 25 по 30 декабря.

«Если говорить непосредственно о шахматах, то я бы выступил. Для меня лично Казахстан счастливое место. Там я стал чемпионом по блицу, там мы выиграли в составе сборной России командный чемпионат мира.

Но, как я понимаю, [президент ФИДЕ Аркадий] Дворкович не хочет возвращать гимн и флаг сборным России, не хочет отменять санкции, хотя мог бы, как это сделали в боксе. Хотя я на это надеялся.

В любом случае вопрос для меня принципиальный, и без флага России выступать не буду», – сказал Карякин.