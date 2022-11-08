Овечкин отдал слепой голевой пас Кузнецову с неудобной руки, пропустив шайбу между ног

сделал голевую передачу Кузнецову, пропустив шайбу между ног.

Капитан выступил ассистентом при победной шайбе команды в матче регулярного чемпионата с (5:4).

В третьем периоде «Кэпиталс», играя в большинстве, убежали в быструю атаку.

Овечкин, владевший шайбой, сделал слепую голевую передачу на с неудобной руки, пропустив шайбу между ног.

Для Александра этот результативный пас стал 5-м в сезоне. Сегодня он также забил 788-й гол в лиге. На его счету 13 (8+5) баллов в 14 играх.

Евгений сегодня отметился дублем, забросив свои первые шайбы в сезоне.