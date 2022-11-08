Овечкин отдал слепой голевой пас Кузнецову с неудобной руки, пропустив шайбу между ног

Теги Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Александр Овечкин сделал голевую передачу Кузнецову, пропустив шайбу между ног.

Капитан «Вашингтона» выступил ассистентом при победной шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:4). 

В третьем периоде «Кэпиталс», играя в большинстве, убежали в быструю атаку. 

Овечкин, владевший шайбой, сделал слепую голевую передачу на Евгения Кузнецова с неудобной руки, пропустив шайбу между ног. 

Для Александра этот результативный пас стал 5-м в сезоне. Сегодня он также забил 788-й гол в лиге. На его счету 13 (8+5) баллов в 14 играх. 

Евгений сегодня отметился дублем, забросив свои первые шайбы в сезоне. 

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