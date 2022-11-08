Овечкин отдал слепой голевой пас Кузнецову с неудобной руки, пропустив шайбу между ног
Александр Овечкин сделал голевую передачу Кузнецову, пропустив шайбу между ног.
Капитан «Вашингтона» выступил ассистентом при победной шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:4).
В третьем периоде «Кэпиталс», играя в большинстве, убежали в быструю атаку.
Овечкин, владевший шайбой, сделал слепую голевую передачу на Евгения Кузнецова с неудобной руки, пропустив шайбу между ног.
Для Александра этот результативный пас стал 5-м в сезоне. Сегодня он также забил 788-й гол в лиге. На его счету 13 (8+5) баллов в 14 играх.
Евгений сегодня отметился дублем, забросив свои первые шайбы в сезоне.
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