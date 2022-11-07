Кокорин забил «Омонии» и отпраздновал в стиле Роналду. У него 6 (4+2) очков в 9 матчах за «Арис»

забил четвертый гол за .

Российский нападающий открыл счет в матче против «Омонии» в 10-м туре чемпионата Кипра (1:0, перерыв). Кокорин отличился на 39-й минуте, замкнув подачу с углового.

Александр отпраздновал гол в стиле нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду – сложив руки на груди и закрыв глаза.

Кокорин проводит девятый матч после перехода в кипрский клуб. В составе «Ариса» он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Подробную статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.

Фото: скриншот трансляции «ВКонтакте»

Роналду наконец забил в АПЛ! И необычно отпраздновал – что это было?