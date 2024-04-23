Реал Сосьедад — Реал Мадрид: прогноз на матч 26 апреля 2024, чемпионат Испании

26 апреля, в пятницу, «Реал Сосьедад» на своем поле примет мадридский «Реал» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 2,5.

Реал Сосьедад

«Реал Сосьедад», который в этом сезоне выступал в Лиге Чемпионов и весьма успешно, в текущем чемпионате борется за попадание в Лигу Европы. На данный момент клуб из Сан-Себастьяна идет на шестом месте турнирной таблицы, которое дает право выступить на групповом этапе второе по силе еврокубка.

В Лигу Чемпионов команда Арсена Захаряна попасть уже вряд ли сможет — отставание от четвертого места, которое занимает мадридское «Атлетико», составляет уже десять очков. Вряд ли такой гандикап можно отыграть за шесть туров.

Но и за Лигу Европы «Реал Сосьедаду» еще предстоит побороться — «Бетис» сидит на хвосте у команды Иманоля Альгуасиля и остает всего на три очка. Да и «Валенсию» тоже нельзя скидывать со счетом, которой до сансебастьянцев всего четыре очка.

«Реал Сосьедад» в этом сезоне очень часто играет вничью. Команда стартовала в Ла Лиге с трех подряд мирных исходов против «Жироны» (0:0), «Сельты» (1:1) и «Лас-Пальмаса» (0:0).

Всего ничейных результатов у команды набралось двенадцать за чемпионат. Вот и в последних двух турах сансебастьянцы поделили очки с «Альмерией» (2:2) и «Хетафе» (1:1).

Особенно обидной получилась осечка с «Альмерией», которая занимает последнее место в чемпионате Испании и практически уже лишилась математических шансов сохранить место в Ла Лиге.

«Реал Сосьедад» первым пропустил на своем поле, но затем Шералдо Беккер и Микель Ойарсабаль вывели вперед свою команду. Однако на 86-й минуте Игор Субельдиа сфолил в своей штрафной, получил красную карточку, а игрок «Альмерии» реализовал пенальти.

В гостевом матче против «Хетафе» игроки «Реал Сосьедада» открыли счет на 13-й минуте после удара Андера Барренечеа, но еще до перерыва хозяева отыгрались.

Таким образом, «Реал Сосьедад» в двух играх потерял четыре очка, которых вполне может не хватить на финише чемпионата. Тот же конкурент сансебастьянцев «Бетис» в этих же двух турах показал максимальный результат и приблизился к команде Захаряна на расстояние одной победы.

До этих двух осечек «Реал Сосьедад» выглядел весьма уверенно и одержал три подряд победы — были обыграны «Гранада» (3:2) и «Алавес» (1:0) на выезде и «Кадис» (2:0) дома.

Этому предшествовал неудачный отрезок с четырьмя поражениями подряд. В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» уступил дома «Вильярреалу» со счетом 1:3, а затем и на выезде «Севилье» (2:3). В этот отрезок команда Альгуасиля еще и вылетела из двух турниров — Лиги Чемпионов и Кубка Испании.

Если в ⅛ Лиги Чемпионов все было предсказуемо, и баски проиграли в двух матчах фавориту французскому «ПСЖ», то в Кубке Короля «Реал Сосьедад» обидно уступил путевку в финал «Мальорке» — все решила серия послематчевых пенальти, в которой удачливее были игроки соперника.

После этого команда сосредоточилась на внутреннем чемпионате и выдала серию из трех побед. Правда, потом команда снова притормозила и обострила интригу в борьбе за Лигу Европы.

В целом команда из Сан-Себастьяна выдает добротный сезон — седьмое место в Ла Лиге, полуфинал Кубка Испании и выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Состав у сансебастьянцев не сказать что звездный и длинный, поэтому на лидеров команды приходится большая нагрузка.

Особенно тяжело было осенью, когда приходилось бороться за выход в плей-офф в очень тяжелой группе Лиги Чемпионов с миланским «Интером», австрийским «Ред Буллом» и португальской «Бенфикой»

В итоге испанцы даже выиграли свою группу, ни разу не проиграв и набрав 12 очков. С тем же «Интером» «Реал Сосьедад» дважды сыграл вничью — 1:1 дома и 0:0 в гостях.

Что касается игрока сборной России Арсена Захаряна, то пока в свой дебютный сезон он не стал игроком стартового состава. Арсен много пропускал из-за повреждений, и период адаптации явно еще не закончился. Захарян пока забил только один гол в чемпионате и сделал две голевые передачи.

А лидером по голам в «Реал Сосьедаде» является Микель Ойарсабаль — на счету испанца девять голов.

Также весьма результативно играет японец Такефума Кубо — он отличился семь раз.

Реал Мадрид

«Реал» уже почти чемпион Испании. Команда Карло Анчелотти, выиграв в эль-класико у «Барселоны», оторвалась от каталонцев на 11 очков, и оформление досрочного чемпионата лишь дело времени.

Безусловно, предыдущий домашний матч с «Барселоной» — ключевой в концовке сезона. В случае поражения «Реал» подпустил бы команду Хави очень близко, и концовка чемпионата получилась бы очень тяжелой.

Но мадридцы в очередной раз проявили характер и одержали волевую победу, дважды по ходу встречи уступая в счете.

Сначала защитник каталонцев Андреас Кристенсен открыл счет на 6-й минуте, но через двенадцать минут Винисиус Жуниор отыграл этот мяч.

Во втором тайме Фермин Лопес снова вывел гостей вперед, но одному из героев встречи Лукасу Васкесу хватило всего четыре минуты, чтобы снова сравнять счет.

А в компенсированное время Васкес отдал голевую передачу на Джуда Беллингема, который вколотил третий гол в ворота «Барселоны».

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Удивительно, но Беллингем и в матче первого круга против «Барселоны» принес победу «Реалу» в компенсированное время. А шесть очков в очных встречах с главным конкурентом — это большой задел в борьбе за чемпионство.

У «Реала» вообще получилась сказочной прошлая неделя — команда Анчелотти еще и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов, выбив из розыгрыша действующего обладателя трофея английский «Манчестер Сити».

В первой игре в Мадриде команды выдали спектакль, сыграв 3:3. В ответной игре команды уже менее феерично сыграли в атаке, ограничившись счетом 1:1.

Все решала серия пенальти, в которой героем стал голкипер Андрей Лунин. Он сумел отразить два удара и вывел свою команду в ½ финал, в котором «Реал» сыграет с мюнхенской «Баварией».

В чемпионате Испании «Реал» очень стабилен — за 32 тура команда Анчелотти проиграла только один раз. Это случилось еще в сентябре в мадридском дерби, когда «Реал» на «Метрополитано» уступил «Атлетико» 1:3.

С тех пор команда ни разу уступила и лишь шесть раз сыграла вничью. Так что «Реал» идет по невероятному графику и заслуженно в этом сезоне выиграет чемпионство.

У команды еще и достаточно легкий календарь, так что проблем с оформлением чемпионства быть не должно. Пожалуй, выезд в Сан-Себастьян и должен стать самым тяжелым в концовке чемпионата.

Так что клуб из Мадрида в целом уже может сосредоточиться на Лиге Чемпионов, чтобы в очередной раз ее выиграть.

Что касается индивидуальных показателей, то в этом сезоне поражает Джуд Беллингем. Новичок «Реала» сразу стал лидером команды и забил в чемпионате 17 голов. Сейчас молодой англичанин идет на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, уступая украинцу Артему Довбику из «Жироны» всего один мяч.

Кстати, Джуд еще и мастер победных голов в компенсированное время. Так было не только в двух матчах с «Барселоной», но и в ряде других встреч. Так что он принес очень много очков своей команде.

Бразилец Винисиус Жуниор второй бомбардир «Реала» в испанском чемпионате — на его счету тринадцать результативных ударов.

Реал Сосьедад — Реал Мадрид: история личных встреч

В матче первого круга «Реал» в Мадриде выиграл с трудом — 2:1. В первом тайме гости вышли вперед после гола Барренечеа, но во втором тайме Федерико Вальверде и Хоселу забили по мячу и принесли мадридцам три очка.

В Сан-Себастьяне никому легко не бывает, и «Реал» не исключение. За последние пять матчей мадридцы выиграли только в двух случаях. Последний раз «галактикос» побеждал в этом городе в 2021 году со счетом 2:0.

Последнюю встречу дома «Реал Сосьедад» выиграл в прошлом чемпионате со счетом 2:0.

Реал Сосьедад — Реал Мадрид: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий матч:

Победа «Реал Сосьедада» — 2.69

Ничья — 3.26

Победа «Реала» — 2.74

Думается, что «Реал» постарается сэкономить силы в предстоящем матче, ведь уже через четыре дня мадридцам предстоит тяжелейший выезд в Мюнхен на первый матч полуфинала Лиги Чемпионов против «Баварии».

Однако дух у команды сейчас такой, что проигрывать они точно не хотят. Так что можно поставить на Х2 за 1.48.

При этом аналитики считают, что игра не будет результативной, что логично. Обеим командам не хочется терять очки и они постараются надежнее сыграть в обороне. Так что можно поставить на ТМ 2,5 за 1.76.

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