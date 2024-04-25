Ростов — Оренбург: прогноз на матч 29 апреля 2024, МИР Российская Премьер-лига

29 апреля, в понедельник, «Ростов» на своем поле сыграет с «Оренбургом» в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1; ТБ 2,5; Обе забьют — да.

Ростов

«Ростов» — лучшая команда российской Премьер-лиги в этом календарном году. После рестарта чемпионата команда Валерия Карпина в семи матчах набрала 16 баллов, лишь в двух играх потеряв очки.

Это удивительно с учетом, того как «Ростов» выглядел в первой части сезона. Южане находились недалеко от зоны вылета, но весенний спурт вывел их в середину турнирной таблицы, и теперь ростовчане заглядываются даже на четвертое место, от которого их теперь отделяет всего четыре очка.

«Ростов» начал весну с домашней победы над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:0.

Дальше — больше: команда Карпина остановила лидирующий «Краснодар», который после поражения в Ростове-на-Дону лишился первой строчки в турнирной таблице, а чуть позже и главного тренера Владимира Ивича.

Подопечные Карпина выиграли со счетом 2:1. Конечно, хозяевам поля помогло удаление в начале второго тайма нигерийского нападающего краснодарцев Олакунле Олусегуна, но по игре хозяева и так смотрелась лучше. А победу ей принес дубль иранца Мохаммада Мохеби.

«Ростов» продолжил удивлять и уже в следующей игре буквально прибил еще одного на тот момент кандидата на чемпионство московское «Динамо». Еще в первом тайме гости повели 3:0, а после перерыва обменялись с соперником голами. Мохеби снова оформил дубль, а еще по голу забили Данил Глебов и Кирилл Щетинин.

Следующий матч с «Сочи» стал первой игрой, когда ростовчане потеряли очки в весенней части чемпионата. Южное дерби закончилось вничью 2:2, все голы в этой игре были забиты еще в первом тайме.

После этого ростовчане удачно съездили в Воронеж, где благодаря голу Роналдо на последних минутах встречи вырвали победу.

А затем случилось первое поражение после зимней паузы и сразу крупное. В Ростове-на-Дону гостил московский «Спартак», который приехал уже без своего главного тренера Гильермо Абаскаля. Футболисты московского клуба выглядели раскрепощенными и выиграли 5:1. Лучшим игроком той встречи стал парагваец Хесус Медина, оформивший дубль и сделавший голевую передачу.

А вот антигероем матча стал голкипер ростовчан Сергей Песьяков. Он ошибся в моменте со вторым пропущенным голом, когда Медина издалека бил по уже пустым воротам. В итоге Карпин даже заменил вратаря перед пенальти в ворота его команды.

В следующем туре Песьяков тоже не играл, и его удачно заменил Никита Медведев. Ростовчане во второй раз за полторы недели съездили в Екатеринбург, где добыли очередную победу с минимальным счетом.

После 25-ти туров «Ростов» идет на восьмом месте, набрав 37 очков и имея хорошие шансы завершить чемпионат еще выше.

Но у «Ростова» еще есть и Кубок. После поражения в двухматчевом противостоянии с ЦСКА и вылета из Пути РПЛ «Ростов» провел две игры в Пути регионов. Сначала южане в Подмосковье лишь по пенальти были сильнее «Химок», а затем в Екатеринбурге вторым составом переиграли «Урал» со счетом 3:1 и вышли в полуфинал, в котором на своем поле 2 мая сыграют против калининградской «Балтики».

Конечно, весенние успехи «Ростова» во многом связаны с тем, что зимой удалось хорошо укрепиться. Причем свежую кровь ростовчане нашли в чемпионате Болгарии. Защитник Умар Сако был куплен у «Арды», а нападающий Роналдо перешел из «Левски».

В итоге Сако цементирует оборону команды Карпина, а Роналдо своими голами уже принес ростовчанам семь очков.

Также здорово весной выглядит иранец Мохаммад Мохеби. Он не проходил предсезонку, так как выступал на Кубке Азии за свою страну, но вернулся в хорошей форме и в играх с «Краснодаром» и «Динамо» оформил по дублю.

А лучшим бомбардиром команды остается Егор Голенков, который в этом сезоне выиграл конкуренцию у Николая Комличенко в стартовом составе и забил в чемпионате восемь голов.

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Оренбург

«Оренбургу» в последних пяти турах чемпионата предстоит сложнейшая задача сохранить место в Премьер-лиге. Причем у оренбуржцев, пожалуй, самый трудный календарь по сравнению с другими кандидатами на вылет: помимо «Ростова» им предстоят игры с самарскими «Крыльями Советов», московским «Локомотивом», «Уралом» и «Спартаком».

То, что оренбуржцам будет тяжело в этом сезоне, стало понятно после провального старта. Тогда еще подопечные Иржи Ярошика в первых шести турах сумели набрать только два очка, потерпев четыре поражения.

Чеха Ярошика сменил испанский специалист Давид Деограсия, который уже работал в системе академии «Оренбурга». При нем дела пошли на лад, и «Оренбург» в первых его играх одержал две подряд победы над «Сочи» (3:0) дома и над «Локомотивом» (2:0) в Москве.

А затем была еще и громкая домашняя победа над «Зенитом» со счетом 3:1. Причем оренбуржцы уверенно переиграли чемпиона России и заслуженно взяли три очка.

Но после этого успеха у команды Деограсии как отрезало — ни одной победы в чемпионате до ухода на зимнюю паузу.

В восьми играх оренбуржцы смогли набрать только четыре очка благодаря ничьим с «Крыльями Советов», «Ростовом», «Ахматом» и «Сочи» — все четыре матча завершились с одинаковым счетом 1:1.

Рестарт чемпионата обнадежил болельщиков «Оренбурга»: команда вначале спаслась в гостевой игре против московского ЦСКА (1:1), забив ответный гол в компенсированное время, а затем в важнейшем матче обыграла конкурента калининградскую «Балтику» на своем поле с минимальным преимуществом.

Дальше были еще семь завоеванных очков: сначала нулевая ничья с «Факелом» в Воронеже и две подряд домашние победы. Подопечные Деограсии разгромили казанский «Рубин» 3:0, а затем переиграли «Пари НН» Сергея Юрана со счетом 3:1.

После этого у «Оренбурга» по календарю были матчи с двумя лидерами РПЛ и ожидаемыми поражениями.

Сначала оренбуржцы с минимальным счетом уступили в Санкт-Петербурге «Зениту» после гола Клаудиньо. Хотя гости смотрелись не хуже чемпиона и были очень близки к тому, чтобы сравнять счет.

А в прошлом туре в Оренбурге гостила команда бывшего тренера хозяев Марцела Лички московское «Динамо». После безголевого первого тайма гости дважды забили усилиями Константина Тюкавина и Муми Нгамале, на что хозяева поля ответили только точным ударом Брайана Мансильи.

Ранее оренбуржцы уступили динамовцам еще и в Фонбет Кубке России со счетом 2:4 и покинули турнир. Но в такой тяжелой турнирной ситуации им сейчас наверняка и не до Кубка.

На данный момент «Оренбург» занимает тринадцатое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Сейчас команда находится в зоне стыковых матчей, но до зоны вылета всего три очка. Впрочем, и до десятого места, которое на данный момент сохраняет за собой «Пари НН», еще меньше — два балла. Так что нас ждет интереснейшая развязка в нижней части турнирной таблицы.

В игре «Оренбурга» многое определяют южноамериканцы. Аргентинцы Матиас Перес, Брайан Мансилья, Лукас Вера, а также костариканец Джимми Марин отвечают за креатив оренбуржцев в атаке.. Приятно, что лучшим бомбардиром команды в такой ситуации является российский игрок Дмитрий Воробьев. Воспитанник «Краснодара» в текущем чемпионате забил шесть голов и летом, возможно, окажется в более сильном клубе.

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Ростов — Оренбург: история личных встреч

Матч первого круга в Оренбурге завершился со счетом 1:1. На 71-й минуте Дмитрий Воробьев открыл счет, но гости ушли от поражения в самой концовке после гола Максима Осипенко. К слову, в первом тайме защитник ростовчан не реализовал пенальти.

Всего история противостояния двух клубов насчитывает 11 матчей, в которых полный паритет. Четыре победы одержали ростовчане, и столько в активе оренбуржцев.

Все свои победы «Ростов» добыл на своем поле, а гостям удалось победить на Дону лишь один раз в 2018 году еще при Владимире Федотове.

Ростов — Оренбург: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Ростова» — 1.81

Ничья — 3.87

Победа «Оренбурга» — 4.28

То, что «Ростов» после того, как обезопасил себя от вылета, не будет отбывать номер в чемпионат, показали игры в Воронеже и Екатеринбурге, где команда Карпина не дала хозяевам заработать хотя бы одно очко. К тому же команде надо сохранять тонус и победный настрой для Кубка России, в котором ростовчан уже причисляют к фаворитам.

Так что южане должны обыгрывать гостей, и можно взять просто победу хозяев поля.

В составе обеих команд достаточно креативных игроков в группе атаке, поэтому голы в этом матче будут, и в такой ситуации можно поставить на ТБ 2,5 за 1.84.

Также вполне вероятно зайдет ставка на «Обе забьют — да» за 1.78.

Где смотреть матч Ростов – Оренбург