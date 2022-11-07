Призовые за Спартакиаду получат только участники Олимпиады-2020 в Токио

Денежные вознаграждения за медали Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта получат только участники Олимпиады-2020 в .

Об этом говорится в постановлении Правительства РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Денежные вознаграждения (премии) спортсменам – победителям и призерам Всероссийской Спартакиады устанавливаются при участии такого спортсмена в соответствующем виде спорта на последних Олимпийских играх», – сказано в документе.

Также в постановлении говорится, что призовые за медали чемпионатов России положены только призерам чемпионатов мира и Европы последнего олимпийского цикла или показавшим результат, «соответствующий результату, показанному победителем и (или) призером среди зарубежных спортсменов на ЧМ и (или) ЧЕ в том же году».

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