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    Голден Стэйт
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    Голден Стэйт

    Golden State Warriors
    Страна Окленд, США
    Тренер  Стив Керр
    129 120
     Голден Стэйт  –   Кливленд
    13 июня 04:00 НБА плей-офф | Завершен
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    13 июня|Sports.ru

    16:04 НБА. Лионель Месси поздравил «Голден Стэйт» и Стефена Карри с победой в финале|2

    16:01 «Голден Стэйт» выиграл НБА, но не стал самым популярным клубом на Sports.ru. Подпишись на тег и помоги это исправить|0

    15:15 Заза Пачулия: «Победу в чемпионате НБА я посвятил родной Грузии»|5

    14:01 Дэн Гилберт: «У нас отличный костяк и хорошее будущее. «Кэвз» способны бороться с «Уорриорз»|20

    13:37 НБА. «Уорриорз» являются безоговорочными фаворитами сезона-2017/18 по мнению букмекеров|18

    13 июня 13:15|Блог Персональный фол

    Ну и кто теперь шлюха? Дюрант – MVP финала

    «Могу ли я лично смириться с тем, что очень симпатичный мне игрок портит свой образ неким странным поступком, который он совершает по вполне внятной причине, но этот поступок в моих глазах делает его менее симпатичным?»

    Рейтинг +132
    48 комментариев Подписаться на блог
    13 июня|Sports.ru

    13:12 Кайри Ирвинг: «У «Голден Стэйт» невероятная команда, но мы вернемся и будем готовы к новому сражению»|15

    13:01 «Голден Стэйт» выиграл НБА! Все детали поражения Леброна – в приложении «Баскетбол+» для Android и iPhone|4

    12:57 ЛеБрон Джеймс: «Мне не кажется, что я когда-либо выступал за суперкоманду»|46

    12:39 Тайрон Лю: «Не вижу большого разрыва между «Уорриорз» и нами»|22

    12:18 Чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз» – в ваших социальных сетях!|6

    13 июня|Sports.ru

    12:07 Дрэймонд Грин: «Если Дюрэнт был утешительным призом за поражение в прошлом году, то я благодарен этому поражению»|8

    13 июня 12:02|Sports.ru

    Видео «Голден Стэйт» выиграл НБА

    Рейтинг +3
    0 комментариев
    13 июня 12:00|Sports.ru

    Видео Главные цифры последнего матча сезона

    Рейтинг +1
    0 комментариев
    13 июня|Sports.ru

    11:50 Боб Майерс: «Нашим лидерам надо отдать должное за то, что приняли свои роли и позволили засверкать Дюрэнту»|6

    11:25 НБА. «Уорриорз» рассчитывают, что Стив Керр продолжит работу в сезоне-2017/18|4

    13 июня 11:21|Sports.ru

    Видео Cavaliers React Following Finals Loss

    Рейтинг +1
    0 комментариев
    13 июня|Sports.ru

    11:19 Стив Керр: «Мне довелось выиграть немало титулов, но обстоятельства делают этот особенным»|6

    11:10 ЛеБрон Джеймс: «У меня нет причин опускать голову, в этих пяти матчах я оставил на площадке все»|46

    10:55 Кевин Дюрэнт: «Я упорно работаю, верю в себя, уважаю и люблю игру. Знал, что в какой-то момент мне воздастся за это»|37

    10:41 НБА. «Уорриорз» попытаются заполучить пик драфта-2017|13

    10:33 НБА. Аллей-уп на Андре Игудалу и данк ЛеБрона Джеймса – лучшие моменты 5-го матча Финала|2

    13 июня 10:28|Блог Zefir

    Титул, который они заслужили. «Голден Стэйт» и Кевин Дюрант - чемпионы НБА

    Мнение человека, болевшего за «Кливленд», о чемпионстве «Голден Стэйт».

    Рейтинг +36
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