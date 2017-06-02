|Страна
|Окленд, США
|Тренер
|Стив Керр
16:04 НБА. Лионель Месси поздравил «Голден Стэйт» и Стефена Карри с победой в финале|2
16:01 «Голден Стэйт» выиграл НБА, но не стал самым популярным клубом на Sports.ru. Подпишись на тег и помоги это исправить|0
15:15 Заза Пачулия: «Победу в чемпионате НБА я посвятил родной Грузии»|5
14:01 Дэн Гилберт: «У нас отличный костяк и хорошее будущее. «Кэвз» способны бороться с «Уорриорз»|20
13:37 НБА. «Уорриорз» являются безоговорочными фаворитами сезона-2017/18 по мнению букмекеров|18
«Могу ли я лично смириться с тем, что очень симпатичный мне игрок портит свой образ неким странным поступком, который он совершает по вполне внятной причине, но этот поступок в моих глазах делает его менее симпатичным?»
13:12 Кайри Ирвинг: «У «Голден Стэйт» невероятная команда, но мы вернемся и будем готовы к новому сражению»|15
13:01 «Голден Стэйт» выиграл НБА! Все детали поражения Леброна – в приложении «Баскетбол+» для Android и iPhone|4
12:57 ЛеБрон Джеймс: «Мне не кажется, что я когда-либо выступал за суперкоманду»|46
12:39 Тайрон Лю: «Не вижу большого разрыва между «Уорриорз» и нами»|22
12:18 Чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз» – в ваших социальных сетях!|6
12:07 Дрэймонд Грин: «Если Дюрэнт был утешительным призом за поражение в прошлом году, то я благодарен этому поражению»|8
11:50 Боб Майерс: «Нашим лидерам надо отдать должное за то, что приняли свои роли и позволили засверкать Дюрэнту»|6
11:25 НБА. «Уорриорз» рассчитывают, что Стив Керр продолжит работу в сезоне-2017/18|4
11:19 Стив Керр: «Мне довелось выиграть немало титулов, но обстоятельства делают этот особенным»|6
11:10 ЛеБрон Джеймс: «У меня нет причин опускать голову, в этих пяти матчах я оставил на площадке все»|46
10:55 Кевин Дюрэнт: «Я упорно работаю, верю в себя, уважаю и люблю игру. Знал, что в какой-то момент мне воздастся за это»|37
10:41 НБА. «Уорриорз» попытаются заполучить пик драфта-2017|13
10:33 НБА. Аллей-уп на Андре Игудалу и данк ЛеБрона Джеймса – лучшие моменты 5-го матча Финала|2
Мнение человека, болевшего за «Кливленд», о чемпионстве «Голден Стэйт».
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