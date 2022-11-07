Чистяков вернется в основу «Зенита» – завтра он будет тренироваться с командой. Решение принято после встречи с Медведевым

проведет тренировку с основной командой «Зенита».

Ранее защитник был выведен из основного состава команды после матча 16-го тура с (1:2). Сообщалось, что руководство клуба подозревает Чистякова в намеренно плохой игре.

По информации , решение об участии Чистякова во вторничной тренировке было принято после встречи с . Руководству клуба удалось убедить футболиста прийти на занятие.

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