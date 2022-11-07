Даня Милохин: «Почему сбежал из «Ледникового периода»? Все мои ребята где‑то в других странах, а я сижу и делаю то, что не хочу делать»
Тиктокер Даня Милохин рассказал, почему решил уйти из шоу «Ледниковый период», где выступал в паре с Евгенией Медведевой.
«Почему сбежал из «Ледникового периода»? Объясняю один раз. Ребята, я не могу делать то, что не хочу делать. В том году занимался этим с удовольствием, потому что для меня это было что‑то новое. Было круто, интересно.
В этом году я соглашался с трудом, сказав им о том, чтобы были готовы к тому, что я свалю. Они сказали: «Мы готовы». Я свалил.
Еще все мои ребята сейчас где‑то в других странах, а я сижу и делаю то, что я не хочу делать. Вот и захотелось уехать. Прошу прощения.
Я просто не мог никому сказать или предупредить, потому что они бы меня отговорили. Этого я не хотел», – сказал Милохин.
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