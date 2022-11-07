FSG выставила «Ливерпуль» на продажу. При американцах пришел Клопп, а клуб выиграл АПЛ и ЛЧ

Американская компания FSG выставила «Ливерпуль» на продажу.

Как пишет The Athletic, пока неизвестно, будет ли клуб в итоге продан, но Fenway Sports Group с радостью выслушает предложения о покупке «Ливерпуля». Компания уже подготовила презентацию, которую готовы отправить всем заинтересовавшимся. Организовать сделку помогут банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

«FSG часто получала запросы от третьх лиц, заинтересованных в покупке акций «Ливерпуля». Ранее FSG сообщала, что рассмотрит такой вариант, если условия устроят ее и пойдет на пользу «Ливерпулю». FSG по-прежнему полностью нацелена на успех «Ливерпуля» как на поле, так и за его пределами», – сказано в заявлении компании.

Fenway Sports Group владеет с октября 2010 года. При этих владельцах стал главным тренером «Ливерпуля», а клуб выиграл Премьер-лигу впервые за 30 лет, а также стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка лиги.

При FSG была проведена реконструкция «Энфилда» – работы завершатся следующим летом. Благодаря им вместимость стадиона увеличится и достигнет 61 тысячи человек. Кроме того, при FSG у «Ливерпуля» появилась новая база.