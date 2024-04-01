Экс-игроки РПЛ в клубах Медиалиги, Прокоп перешел в «Родину Медиа»
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Таблица будет обновляться до старта пятого сезона Winline Медиалиги.
Пришли
Гл.Тр Сослан Гатагов FC Bus
Нап Максим Пичугин Родина Медиа
Нап Антон Старостин Starmix
Защ Владимир Оленченко Родина Медиа
Защ Дармей Делима FC Bus
Вр Максим Швагирев Родина Медиа
Пзщ Василий Маврин Титан
Нап Максим Подлужный СА
Нап Ираклий Логуа Енисей, Красноярск
Защ Максим Игнатьев Амкар, Пермь
Нап Давид Агекян Сахалинец, Москва
Пзщ Артур Рябокобыленко Зоркий, Красногорск
Защ Илья Скроботов СА
Защ Владимир Федотов Электрон
Ушли
Гл.Тр Виталий Миллер FC Bus
Тр Дмитрий Буробин Рома
Пзщ Роман Салимов Родина Медиа
Нап Антон Гооге Родина Медиа
Нап Владимир Лобкарев Родина Медиа
Защ Иван Захаров Тандем
Пзщ Вадим Цай GOATS
Пзщ Евгений Назаров Чайка, Песчанокопское
Вр Алексей Гамидов FC Bus
Нап Кирилл Дубников FC Bus
Пзщ Прокоп Родина Медиа
Защ Максим Игнатьев Спартак, Кострома
Защ Антон Петровский GOATS
Пришли
Нап Артур Газданов Родина Медиа
Пзщ Илья Скоропупов Титан
Защ Акоп Fight Nights
Пзщ Амир Натхо СА
Пзщ Максим Мартусевич Амкар, Пермь
Нап Алексей Курзенев Рубин 2
Ушли
Пзщ Фил Титан
Защ Актис Народная Команда
Нап Лева Родина Медиа
Пзщ Шера ФК 10
Пзщ Амир Натхо СА
Вр Алекс Шибаев Тандем
Пзщ Бала ФК 10
Защ Акоп Rocket Team
Пзщ Комис СКА Ростов
Защ Степ Народная Команда
Пришли
Пзщ Роман Салимов Амкал
Нап Антон Гооге Амкал
Нап Владимир Лобкарев Амкал
Нап Лева 2Drots
Защ Мура Fight Nights
Нап Алексей Гасилин Чисто Питер
Пзщ Прокоп Амкал
Защ Евгений Макеев Велес, Москва
Ушли
Нап Артур Газданов 2Drots
Нап Максим Пичугин Амкал
Защ Владимир Оленченко Амкал
Вр Максим Швагирев Амкал
Нап Виктор Блатов БроукБойз
Пзщ Роман Салимов Rocket Team
Защ Артем Вяткин Чисто Питер
Пришли
Пзщ Шера 2Drots
Пзщ Бала 2Drots
Защ Антон Иванов Эгриси
Пзщ Кирилл Родионов СА
Пзщ Абдулкадир Курбаналиев Строгино, Москва
Пзщ Виктор Свежов СА
Вр Алексей Монахов ФК Тверь
Пзщ Никита Шершнев Туран, Туркестан
Защ Брайан Идову СА
Ушли
Пзщ Александр Сапета Динамо, Санкт-Петербург
Нап Вячеслав Шакир GOATS
Защ Михаил Долгушин СА
Пзщ Вульф Титан
Пзщ Сейт-Даут Гаракоев Титан
Защ Дмитрий Заварухин Rocket Team
Пзщ Максим Гололобов СА
Вр Егор Дмитриев СА
Пришли
Нап Салам Ашурмамадов Думиенсе
Пзщ Сергей Зубков СА
Пзщ Инвер Казаров СА
Пзщ Павел Яковлев Елимай
Нап Виктор Блатов Родина Медиа
Ушли
Пзщ Никита Топтыгин Эгриси
Нап Корж Титан
Нап Даниил Макеев СКА Ростов
Защ Саня Фифа СА
Защ Александр Ткачук СА
Пришли
Нап Корж БроукБойз
Пзщ Фил 2Drots
Пзщ Вульф ФК 10
Нап Владислав Сухов Зоркий, Красногорск
Защ Султан Шаулухов СА
Защ Диего Малания Знамя Труда, Орехово-Зуево
Пзщ Сейт-Даут Гаракоев ФК 10
Ушли
Пзщ Илья Скоропупов 2Drots
Пзщ Василий Маврин Амкал
Пзщ Дмитрий Лушников СА
Нап Федор Дворников Тандем
Пзщ Никита Кашаев СКА Ростов
Пзщ Фил Макслайн, Витебск
Пришли
Пзщ Никита Топтыгин БроукБойз
Пзщ Табриз Ибрагимов FC Bus
Пзщ Антон Юрчиков Сахалинец, Москва
Защ Дмитрий Кольтяпин СА
Пзщ Тарас Крикунов Композит, Павловский Посад
Ушли
Защ Антон Иванов ФК 10
Нап Артемий Пономарев СА
Нап Артем Шапошников СА
Пзщ Ярослав Мартынюк СА
Нап Иван Латышев СА
Пзщ Степан Бурлуцкий СА
Защ Сергей Коваленко СА
Пзщ Александр Куликов СА
Пришли
Нап Роман Пухов Бей Беги
Пзщ Филипп Минаков Деньги
Защ Семен Матвийчук СА
Пзщ Владимир Забавин Сахалинец, Москва
Пзц Артак Алексанян Бей Беги
Нап Артем Щербак СА
Ушли
Защ Акоп 2Drots
Защ Мура Родина Медиа
Пзщ Георгий Батяев Rocket Team
Пришли
Гл.Тр Виктор Пинаев СА
Пзщ Суфьян Чико СА
Тр Сослан Дзалаев FC Bus
Защ Андрей Поздин Сахалинец, Москва
Ушли
Защ Славон СА
Нап Джефф Бабатумба GOATS
Нап Панда FX Рома
Пзщ Саркисджан Григорян СА
Защ Никита Демин GOATS
Пзщ Филипп Минаков Fight Nights
Защ Арсений Логашов Rocket Team
Пзщ Артур Мартиросян СА
Защ Георгий Тигиев Тандем
Нап Максим Казанков СА
Защ Виталий Дьяков Тандем
Нап Дамир Трегулов CA
Пзщ Инал Черчесов СА
Пришли
Ушли
Пзщ Илья Анохин Rocket Team
Пришли
Вр Николай Смирнов СА
Защ Максим Актисов 2Drots
Защ Андрей Косоруков Сахалинец, Москва
Защ Илья Ухтияров Спартак, Чебоксары
Пзщ Егор Ручкин СА
Защ Егор Ильин СА
Защ Степ 2Drots
Ушли
Нап Александр Прудников СА
Нап Денис Давыдов Рома
Вр Александр Маменко СА
Нап Крап 2Drots (окончание аренды)
Защ Сергей Михайлов СА
Пзщ Майк Крапивников Rocket Team
Пзщ Владислав Кузьмичев БАМOVETS
Пзщ Даниил Морозов СА
Пришли
Нап Игорь Сильченко Starmix
Нап Евгений Кабаев Север, Мурманск
Защ Андрей Семенчук Деньги
Защ Богдан Медоев Титан
Пзщ Павел Комолов СА
Пзщ Георгий Черноудов Ядро, Санкт-Петербург
Пзщ Владислав Сиротов Ленинградец
Защ Артем Вяткин Родина Медиа
Пзщ Сергей Иванов Алашкерт
Ушли
Нап Алексей Гасилин Родина Медиа
Нап Анатолий Гасилин СА
Пзщ Данила Ящук СА
Пзщ Владислав Ефимов СА
Пзщ Никита Бочаров СА
Нап Форзарезор Амкал (окончание аренды)
Пришли
Нап Джефф Бабатумба Деньги
Защ Никита Демин Деньги
Гл.Тр Илья Агафонов СА
Нап Вячеслав Шакир ФК 10
Пзщ Вадим Цай Амкал
Защ Рональдо Ушенко СА
Защ Антон Петровский Амкал
Ушли
Защ Артем Новичков FC Bus
Пзщ Егор Лелюхин Рома
Нап Ромарой Рома
Пзщ Александр Болдырев Рома
Пришли
Гл.Тр Виталий Миллер Амкал
Вр Алексей Гамидов Амкал
Нап Кирилл Дубников Амкал
Пзщ Михаил Мухин СА
Пзщ Арсений Капитанов БроукБойз
Вр Виталий Ушаков Дружина
Вр Сергей Овчинников СА
Защ Артем Новичков GOATS
Пзщ Алексей Емелькин FC Ars
Защ Багдасар Дружина
Ушли
Тр Сослан Гатагов Амкал
Защ Дармей Делима Амкал
Пзщ Табриз Ибрагимов Эгриси
Защ Ораз Атаев Лотус
Пзщ Кирилл Коваль Rocket Team
Нап Максим Лепский Рома
Вр Родион Константинов Рома
Пришли
Гл.Тр Денис Попов СА
Нап Ренат Васиченко Сахалинец, Москва
Пзщ Ренат Гайнуллин Cахалинец, Москва
Вр Джуси Сахалинец, Москва
Пзщ Комис 2Drots
Нап Даниил Макеев БроукБойз
Нап Кашай Титан
Тр Андрей Макаров Vibe
Защ Александр Сухов СА
Нап Дмитрий Авраменко Коломна
Вр Михаил Филиппов Черноморец
Защ Альберт Кулаев СА
Защ Данила Кравченко Спартак, Геленджик
Ушли
Защ Анатолий Тарасенко СА
Пришли
Пзщ Антон Путило СА
Нап Иван Ляхнович СА
Защ Павел Ловгач СА
Нап Дмитрий Капуза СА
Гл.Тр Никита Букаткин СА
Пзщ Арсений Концедайлов Арсенал, Дзержинск
Защ Артем Третьяк Ивацевичи
Защ Иван Воробьев Фуэнгиролу
Ушли
Пришли
Гл.Тр Арам Айрапетян СА
Вр Владислав Трубицын Сахалинец, Москва
Пзщ Евгений Скобликов Fight Nights
Нап Кинг Сахалинец, Москва
Защ Арсений Логашов Деньги
Пзщ Георгий Батяев Fight Nights
Пзщ Салим Родина Медиа
Защ Акоп 2Drots
Пзщ Илья Анохин Матч ТВ
Пзщ Майк Крапивников Народная Команда
Нап Светлана Думич ЖФК Спартак
Защ Евгений Гапон СА
Нап Алексей Щеткин СА
Пзщ Артем Докучаев СА
Защ Влад Палажнов СА
Защ Валерий Манько Дружина
Пзщ Кирилл Коваль FC Bus
Защ Дмитрий Заварухин ФК 10
Пзщ Никита Дроздов СА
Нап Максим Барсов Спартак, Кострома
Защ Федор Кудряшов СА
Ушли
Пришли
Нап Панда FX Деньги
Нап Денчик Фломастеров Амкал
Защ Станислав Сычев Бей Беги
Защ Олег Дражжук СА
Гл.Тр Дмитрий Буробин Амкал
Пзщ Егор Лелюхин GOATS
Нап Ромарой GOATS
Пзщ Александр Болдырев GOATS
Вр Родион Константинов FC Bus
Нап Фаворит СА
Нап Илья Федоров СА
Пзщ Дато Деметрадзе Сахалинец, Москва
Нап Максим Лепский FC Bus
Нап Денис Давыдов Народная Команда
Ушли
Пришли
Нап Сергей Давыдов БроукБойз
Пзщ Ника Пилиев Бей Беги
Пзщ Валерий Сарамутин СА
Защ Иван Захаров Амкал
Пзщ Егор Родный GOATS
Нап Ольга Тигина Сахалинец, Москва
Вр Алекс Шибаев 2Drots
Нап Федор Дворников Титан
Защ Виталий Дьяков Деньги
Защ Георгий Тигиев Деньги
Ушли
Пришли
Нап Норик Авдалян Сахалинец, Москва
Защ Кирилл Гоцук Пари НН
Пзщ Николай Калинский Пари НН
Защ Андрей Буйволов СА
Нап Антон Хазов СА
Защ Дмитрий Полянин СА
Ушли
Пояснения к таблице
Гл.Тр – главный тренер, Тр – тренер, Вр – вратарь, Защ – защитник, Пзщ – полузащитник, Нап – нападающий, СА – свободный агент.