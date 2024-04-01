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Экс-игроки РПЛ в клубах Медиалиги, Прокоп перешел в «Родину Медиа»

Кликните на название команды, чтобы перейти на новость с деталями трансфера.

Таблица будет обновляться до старта пятого сезона Winline Медиалиги.

АМКАЛ

Пришли

Ушли

2DROTS

Пришли

Ушли

РОДИНА МЕДИА

Пришли

  • Пзщ    Роман Салимов             Амкал 

  • Нап     Антон Гооге                    Амкал

  • Нап     Владимир Лобкарев    Амкал

  • Нап     Лева                                 2Drots 

  • Защ    Мура                                 Fight Nights 

  • Нап     Алексей Гасилин          Чисто Питер 

  • Пзщ    Прокоп                             Амкал

  • Защ    Евгений Макеев            Велес, Москва

Ушли

  • Нап      Артур Газданов               2Drots

  • Нап      Максим Пичугин             Амкал

  • Защ     Владимир Оленченко    Амкал 

  • Вр        Максим Швагирев          Амкал 

  • Нап      Виктор Блатов                  БроукБойз 

  • Пзщ     Роман Салимов               Rocket Team 

  • Защ     Артем Вяткин                   Чисто Питер

ФК 10

Пришли

  • Пзщ     Шера                                            2Drots 

  • Пзщ     Бала                                             2Drots 

  • Защ     Антон Иванов                            Эгриси 

  • Пзщ     Кирилл Родионов                     СА 

  • Пзщ     Абдулкадир Курбаналиев      Строгино, Москва 

  • Пзщ     Виктор Свежов                          СА 

  • Вр        Алексей Монахов                     ФК Тверь 

  • Пзщ    Никита Шершнев                      Туран, Туркестан 

  • Защ     Брайан Идову                            СА  

Ушли

  • Пзщ     Александр Сапета              Динамо, Санкт-Петербург 

  • Нап      Вячеслав Шакир                 GOATS 

  • Защ     Михаил Долгушин               СА

  • Пзщ     Вульф                                     Титан 

  • Пзщ     Сейт-Даут Гаракоев           Титан 

  • Защ     Дмитрий Заварухин           Rocket Team 

  • Пзщ     Максим Гололобов            СА 

  • Вр        Егор Дмитриев                     СА 

БРОУК БОЙЗ

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Пришли

  • Нап      Салам Ашурмамадов     Думиенсе

  • Пзщ     Сергей Зубков                  СА 

  • Пзщ     Инвер Казаров                 СА 

  • Пзщ     Павел Яковлев                 Елимай

  • Нап      Виктор Блатов                  Родина Медиа

Ушли

  • Пзщ    Никита Топтыгин          Эгриси

  • Нап     Корж                                 Титан 

  • Нап     Даниил Макеев             СКА Ростов

  • Защ    Саня Фифа                      СА

  • Защ    Александр Ткачук         СА

ТИТАН

Пришли

  • Нап      Корж                               БроукБойз 

  • Пзщ     Фил                                 2Drots 

  • Пзщ     Вульф                              ФК 10 

  • Нап      Владислав Сухов         Зоркий, Красногорск 

  • Защ     Султан Шаулухов         СА

  • Защ     Диего Малания            Знамя Труда, Орехово-Зуево

  • Пзщ    Сейт-Даут Гаракоев     ФК 10

Ушли

  • Пзщ    Илья Скоропупов          2Drots

  • Пзщ    Василий Маврин           Амкал

  • Пзщ    Дмитрий Лушников      СА

  • Нап     Федор Дворников         Тандем

  • Пзщ    Никита Кашаев              СКА Ростов

  • Пзщ    Фил                                   Макслайн, Витебск  

ЭГРИСИ

Пришли

  • Пзщ    Никита Топтыгин            БроукБойз

  • Пзщ    Табриз Ибрагимов         FC Bus 

  • Пзщ    Антон Юрчиков               Сахалинец, Москва 

  • Защ    Дмитрий Кольтяпин       СА 

  • Пзщ    Тарас Крикунов               Композит, Павловский Посад 

Ушли

  • Защ     Антон Иванов                  ФК 10 

  • Нап     Артемий Пономарев      СА 

  • Нап     Артем Шапошников       СА 

  • Пзщ    Ярослав Мартынюк        СА 

  • Нап     Иван Латышев                 СА 

  • Пзщ    Степан Бурлуцкий           СА 

  • Защ    Сергей Коваленко           СА 

  • Пзщ    Александр Куликов         СА   

FIGHT NIGHTS

Пришли

  • Нап     Роман Пухов                  Бей Беги 

  • Пзщ    Филипп Минаков          Деньги

  • Защ    Семен Матвийчук         СА 

  • Пзщ    Владимир Забавин      Сахалинец, Москва

  • Пзц     Артак Алексанян          Бей Беги

  • Нап     Артем Щербак              СА

Ушли

  • Защ    Акоп                                2Drots 

  • Защ    Мура                               Родина Медиа 

  • Пзщ    Георгий Батяев           Rocket Team 

ДЕНЬГИ

Пришли

  • Гл.Тр    Виктор Пинаев               СА 

  • Пзщ      Суфьян Чико                   СА

  • Тр         Сослан Дзалаев             FC Bus

  • Защ      Андрей Поздин               Сахалинец, Москва

Ушли

Реклама 18+

  • Защ     Славон                                    СА

  • Нап      Джефф Бабатумба               GOATS 

  • Нап      Панда FX                                 Рома 

  • Пзщ     Саркисджан Григорян        СА

  • Защ     Никита Демин                       GOATS 

  • Пзщ     Филипп Минаков                 Fight Nights

  • Защ     Арсений Логашов                Rocket Team

  • Пзщ     Артур Мартиросян               СА

  • Защ     Георгий Тигиев                     Тандем 

  • Нап      Максим Казанков                СА

  • Защ     Виталий Дьяков                    Тандем 

  • Нап      Дамир Трегулов                   CA 

  • Пзщ     Инал Черчесов                     СА

МАТЧ ТВ

Пришли

 

Ушли

  • Пзщ     Илья Анохин                    Rocket Team

НАРОДНАЯ КОМАНДА

Пришли

  • Вр       Николай Смирнов              СА

  • Защ    Максим Актисов                2Drots 

  • Защ    Андрей Косоруков             Сахалинец, Москва

  • Защ    Илья Ухтияров                    Спартак, Чебоксары

  • Пзщ    Егор Ручкин                         СА

  • Защ    Егор Ильин                           СА

  • Защ    Степ                                       2Drots

Ушли

  • Нап     Александр Прудников        СА 

  • Нап     Денис Давыдов                    Рома 

  • Вр        Александр Маменко           СА 

  • Нап     Крап                                         2Drots (окончание аренды)

  • Защ    Сергей Михайлов                 СА

  • Пзщ    Майк Крапивников              Rocket Team 

  • Пзщ    Владислав Кузьмичев        БАМOVETS

  • Пзщ    Даниил Морозов                  СА  

ЧИСТО ПИТЕР

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Пришли

  • Нап     Игорь Сильченко                Starmix 

  • Нап     Евгений Кабаев                   Север, Мурманск

  • Защ    Андрей Семенчук                Деньги 

  • Защ    Богдан Медоев                    Титан 

  • Пзщ    Павел Комолов                   СА

  • Пзщ    Георгий Черноудов            Ядро, Санкт-Петербург

  • Пзщ    Владислав Сиротов            Ленинградец

  • Защ    Артем Вяткин                        Родина Медиа

  • Пзщ    Сергей Иванов                     Алашкерт

Ушли

  • Нап     Алексей Гасилин               Родина Медиа 

  • Нап     Анатолий Гасилин             СА 

  • Пзщ    Данила Ящук                      СА

  • Пзщ    Владислав Ефимов           СА

  • Пзщ    Никита Бочаров                 СА

  • Нап     Форзарезор                        Амкал (окончание аренды)

GOATS

Пришли

  • Нап      Джефф Бабатумба          Деньги 

  • Защ     Никита Демин                  Деньги 

  • Гл.Тр   Илья Агафонов                СА 

  • Нап      Вячеслав Шакир             ФК 10 

  • Пзщ     Вадим Цай                        Амкал 

  • Защ     Рональдо Ушенко           СА 

  • Защ     Антон Петровский          Амкал

Ушли

  • Защ     Артем Новичков                FC Bus

  • Пзщ     Егор Лелюхин                    Рома

  • Нап      Ромарой                              Рома

  • Пзщ     Александр Болдырев       Рома

FC BUS

Пришли

  • Гл.Тр    Виталий Миллер              Амкал

  • Вр         Алексей Гамидов             Амкал

  • Нап       Кирилл Дубников            Амкал

  • Пзщ      Михаил Мухин                  СА

  • Пзщ      Арсений Капитанов        БроукБойз

  • Вр         Виталий Ушаков               Дружина

  • Вр         Сергей Овчинников         СА

  • Защ      Артем Новичков               GOATS

  • Пзщ      Алексей Емелькин           FC Ars

  • Защ      Багдасар                             Дружина

Ушли

Реклама 18+

  • Тр          Сослан Гатагов                 Амкал

  • Защ      Дармей Делима                Амкал 

  • Пзщ      Табриз Ибрагимов           Эгриси 

  • Защ      Ораз Атаев                          Лотус

  • Пзщ      Кирилл Коваль                   Rocket Team

  • Нап       Максим Лепский               Рома 

  • Вр          Родион Константинов      Рома

СКА РОСТОВ

Пришли

  • Гл.Тр    Денис Попов                     СА

  • Нап       Ренат Васиченко              Сахалинец, Москва

  • Пзщ      Ренат Гайнуллин              Cахалинец, Москва

  • Вр         Джуси                                   Сахалинец, Москва

  • Пзщ      Комис                                  2Drots

  • Нап       Даниил Макеев                БроукБойз

  • Нап       Кашай                                 Титан

  • Тр         Андрей Макаров               Vibe

  • Защ      Александр Сухов              СА

  • Нап      Дмитрий Авраменко        Коломна

  • Вр         Михаил Филиппов          Черноморец

  • Защ      Альберт Кулаев                СА

  • Защ      Данила Кравченко          Спартак, Геленджик

Ушли

  • Защ      Анатолий Тарасенко        СА  

DMEDIA

Пришли

  • Пзщ      Антон Путило                       СА 

  • Нап       Иван Ляхнович                    СА

  • Защ      Павел Ловгач                       СА

  • Нап       Дмитрий Капуза                  СА

  • Гл.Тр    Никита Букаткин                  СА

  • Пзщ      Арсений Концедайлов       Арсенал, Дзержинск

  • Защ      Артем Третьяк                      Ивацевичи

  • Защ      Иван Воробьев                     Фуэнгиролу

Ушли

 

ROCKET TEAM

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Пришли

  • Гл.Тр     Арам Айрапетян               СА

  • Вр          Владислав Трубицын      Сахалинец, Москва

  • Пзщ       Евгений Скобликов         Fight Nights

  • Нап        Кинг                                     Сахалинец, Москва

  • Защ       Арсений Логашов            Деньги

  • Пзщ       Георгий Батяев                 Fight Nights 

  • Пзщ       Салим                                  Родина Медиа

  • Защ        Акоп                                    2Drots 

  • Пзщ       Илья Анохин                      Матч ТВ

  • Пзщ       Майк Крапивников          Народная Команда 

  • Нап        Светлана Думич               ЖФК Спартак 

  • Защ       Евгений Гапон                   СА

  • Нап        Алексей Щеткин               СА

  • Пзщ       Артем Докучаев               СА

  • Защ       Влад Палажнов                 СА

  • Защ       Валерий Манько               Дружина

  • Пзщ       Кирилл Коваль                 FC Bus

  • Защ       Дмитрий Заварухин        ФК 10

  • Пзщ       Никита Дроздов               СА

  • Нап        Максим Барсов                Спартак, Кострома

  • Защ       Федор Кудряшов              СА

Ушли  

 

РОМА

Пришли

  • Нап      Панда FX                              Деньги 

  • Нап      Денчик Фломастеров      Амкал 

  • Защ     Станислав Сычев              Бей Беги

  • Защ     Олег Дражжук                     СА

  • Гл.Тр   Дмитрий Буробин              Амкал

  • Пзщ     Егор Лелюхин                     GOATS

  • Нап      Ромарой                               GOATS

  • Пзщ     Александр Болдырев        GOATS

  • Вр        Родион Константинов       FC Bus

  • Нап     Фаворит                                СА

  • Нап     Илья Федоров                     СА

  • Пзщ    Дато Деметрадзе               Сахалинец, Москва

  • Нап     Максим Лепский                FC Bus

  • Нап     Денис Давыдов                   Народная Команда

Ушли

 

ТАНДЕМ

Пришли

  • Нап       Сергей Давыдов             БроукБойз 

  • Пзщ      Ника Пилиев                    Бей Беги 

  • Пзщ      Валерий Сарамутин       СА

  • Защ      Иван Захаров                  Амкал

  • Пзщ      Егор Родный                    GOATS

  • Нап       Ольга Тигина                   Сахалинец, Москва

  • Вр         Алекс Шибаев                  2Drots

  • Нап      Федор Дворников           Титан

  • Защ      Виталий Дьяков              Деньги

  • Защ      Георгий Тигиев               Деньги

Ушли

 

ПОЧТИ ЛЮБИТЕЛИ

Пришли

  • Нап       Норик Авдалян                 Сахалинец, Москва

  • Защ      Кирилл Гоцук                     Пари НН 

  • Пзщ      Николай Калинский        Пари НН 

  • Защ      Андрей Буйволов              СА

  • Нап       Антон Хазов                       СА

  • Защ      Дмитрий Полянин            СА

Ушли

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Пояснения к таблице

Гл.Тр – главный тренер, Тр – тренер, Вр – вратарь, Защ – защитник, Пзщ – полузащитник, Нап – нападающий, СА – свободный агент.

Раздел Медиафутбол на Спортсе

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