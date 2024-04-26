Малоян сравнил Горбатенко с Модричем: «Игрок европейского уровня: шедевральная левая нога, голова в порядке, но до конца не реализовал себя»

Теги Артур Малоян премьер-лига Россия Первая лига Лука Модрич Арсенал Тула Игорь Горбатенко Чемпионат.com Футбол

Артур Малоян сравнил Игоря Горбатенко с Лукой Модричем по таланту.

Вы называли Модрича обточенным талантом. Кто-то из российских футболистов потенциально был близок к нему, но так и не заиграл?

– Мой хороший знакомый Игорь Горбатенко, который играл в тульском «Арсенале», до конца не реализовал себя. Это игрок как минимум сборной России и европейского уровня: шедевральная левая нога, голова в порядке.

Его мгновенно вспомнил, а больше никого не назову. В юношеском футболе много ребят выделялось, но талант – это дар божий, а для кого-то наказание и испытание, – сказал бывший нападающий «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала» Артур Малоян.

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12 комментариев
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Ответ Детрит
Это ж НАСКОЛЬКО не до конца надо было реализоваться, чтобы почти ноунейма приводили в пример нераскрытого таланта.
Вот знаешь, когда он за КС играл, иногда прямо было видно, что парень думает иначе, не так как все, и что с техникой порядок. Но ему, кажется, уже 28 лет к тому моменту было, и в общем-то понятно было, что помимо мышления он много чего еще должен был развивать, но не развил.
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помнится, Реал делал выбор между Модричем и Горбатенко, в итоге выбрали первого..
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Где-то всплакнул перебегавший Роберто Карлоса Грановский.
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Ответ tim_master
Помнится Эмери натаскивал его в основу Спартака, думая что ему лет 18...а ему было уже около 25🙈
Ему было 23. Да и какая разница? Хоть 37.
Если он был конкурентоспособен на равне с другими, то причём тут возрастная метрика?
Эмери его и во вторую команду Севильи хотел подтянуть в дальнейшем, но для молодежки уже действительно было поздновато.
Когда Игорь выходил на поле при Унаи, к нему никаких вопросов не было.
Только Карпин его загнобил, не перенося по человеческим причинам, а не по спортивным. Да и нужно было давать играть тем в первую очередь, на ком Валера напилил вместе с Поповым. А Горбатенко совсем не выдержал этого психологически, и увы сдулся и сдался, а ведь по юношам котировался выше Дзагоева. Се ля ви.
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Это ж НАСКОЛЬКО не до конца надо было реализоваться, чтобы почти ноунейма приводили в пример нераскрытого таланта.
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Треш
У колвыванова норм Тима была
Жаль что никто толком не выстрелил
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Помнится Эмери натаскивал его в основу Спартака, думая что ему лет 18...а ему было уже около 25🙈
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Ответ Детрит
Это ж НАСКОЛЬКО не до конца надо было реализоваться, чтобы почти ноунейма приводили в пример нераскрытого таланта.
Ну, он же говорит " голова в порядке." Видимо других, у кого то же с ней ништяк он вспомнить не смог
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Ответ Stadjer
Вот знаешь, когда он за КС играл, иногда прямо было видно, что парень думает иначе, не так как все, и что с техникой порядок. Но ему, кажется, уже 28 лет к тому моменту было, и в общем-то понятно было, что помимо мышления он много чего еще должен был развивать, но не развил.
Если не ошибаюсь, его Эмери в Спартаке выделял, и даже шли какие-то разговоры, что он его хочет в Испанию забрать
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Ответ London-D
Ему было 23. Да и какая разница? Хоть 37. Если он был конкурентоспособен на равне с другими, то причём тут возрастная метрика? Эмери его и во вторую команду Севильи хотел подтянуть в дальнейшем, но для молодежки уже действительно было поздновато. Когда Игорь выходил на поле при Унаи, к нему никаких вопросов не было. Только Карпин его загнобил, не перенося по человеческим причинам, а не по спортивным. Да и нужно было давать играть тем в первую очередь, на ком Валера напилил вместе с Поповым. А Горбатенко совсем не выдержал этого психологически, и увы сдулся и сдался, а ведь по юношам котировался выше Дзагоева. Се ля ви.
Вопросов к Горбатенко нет, просто забавный факт.

Ну и игроком он средним был, карьера говорит сама за себя. Насколько я помню он уходил свободным агентом и что то очереди за ним я не припомню.
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