Малоян сравнил Горбатенко с Модричем: «Игрок европейского уровня: шедевральная левая нога, голова в порядке, но до конца не реализовал себя»

Артур Малоян сравнил Игоря Горбатенко с Лукой Модричем по таланту.

– Вы называли обточенным талантом. Кто-то из российских футболистов потенциально был близок к нему, но так и не заиграл?

– Мой хороший знакомый , который играл в тульском « », до конца не реализовал себя. Это игрок как минимум сборной России и европейского уровня: шедевральная левая нога, голова в порядке.

Его мгновенно вспомнил, а больше никого не назову. В юношеском футболе много ребят выделялось, но талант – это дар божий, а для кого-то наказание и испытание, – сказал бывший нападающий «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала» .