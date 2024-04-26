Малоян сравнил Горбатенко с Модричем: «Игрок европейского уровня: шедевральная левая нога, голова в порядке, но до конца не реализовал себя»
Артур Малоян сравнил Игоря Горбатенко с Лукой Модричем по таланту.
– Вы называли Модрича обточенным талантом. Кто-то из российских футболистов потенциально был близок к нему, но так и не заиграл?
– Мой хороший знакомый Игорь Горбатенко, который играл в тульском «Арсенале», до конца не реализовал себя. Это игрок как минимум сборной России и европейского уровня: шедевральная левая нога, голова в порядке.
Его мгновенно вспомнил, а больше никого не назову. В юношеском футболе много ребят выделялось, но талант – это дар божий, а для кого-то наказание и испытание, – сказал бывший нападающий «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала» Артур Малоян.
Если он был конкурентоспособен на равне с другими, то причём тут возрастная метрика?
Эмери его и во вторую команду Севильи хотел подтянуть в дальнейшем, но для молодежки уже действительно было поздновато.
Когда Игорь выходил на поле при Унаи, к нему никаких вопросов не было.
Только Карпин его загнобил, не перенося по человеческим причинам, а не по спортивным. Да и нужно было давать играть тем в первую очередь, на ком Валера напилил вместе с Поповым. А Горбатенко совсем не выдержал этого психологически, и увы сдулся и сдался, а ведь по юношам котировался выше Дзагоева. Се ля ви.
У колвыванова норм Тима была
Жаль что никто толком не выстрелил
Ну и игроком он средним был, карьера говорит сама за себя. Насколько я помню он уходил свободным агентом и что то очереди за ним я не припомню.