Карпин вел переговоры со сборной Армении перед продлением контракта с Россией

вел переговоры о назначении в сборную Армении.

53-летний тренер вел переговоры со сборной Армении перед продлением контракта со сборной России, утверждает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Переговоры проходили позитивно, были довольно конкретными, но в итоге Карпин решил остаться в сборной России», – сообщил источник.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. На прошлой неделе РФС объявил, что контракт с ним продлен до августа 2024-го.

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