Хави об «МЮ» в ЛЕ: «Снова худший жребий из возможных. «Барсе» не везет. Это самый сложный соперник»

высказался о том, что «Барселона» сыграет с «Ман Юнайтед» в Лиге Европы.

«Снова самый сложный соперник. Но мы с нетерпением будем ждать этого матча.

– команда с большой историей. После прихода тен Хага они добились значительного прогресса, там выступают отличные игроки.

Это худший жребий из возможных. Снова. Нам не везет», – сказал главный тренер «Барселоны».

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов «Барса» играла с «Интером» и «Баварией» и не смогла выйти в плей-офф.

«Барселона» и «МЮ» сыграют в стыковых матчах Лиги Европы. Каталонцы выиграли 4 последних матча, включая 2 финала ЛЧ