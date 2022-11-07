Хави об «МЮ» в ЛЕ: «Снова худший жребий из возможных. «Барсе» не везет. Это самый сложный соперник»
Хави высказался о том, что «Барселона» сыграет с «Ман Юнайтед» в Лиге Европы.
«Снова самый сложный соперник. Но мы с нетерпением будем ждать этого матча.
«Манчестер Юнайтед» – команда с большой историей. После прихода тен Хага они добились значительного прогресса, там выступают отличные игроки.
Это худший жребий из возможных. Снова. Нам не везет», – сказал главный тренер «Барселоны».
Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов «Барса» играла с «Интером» и «Баварией» и не смогла выйти в плей-офф.
«Барселона» и «МЮ» сыграют в стыковых матчах Лиги Европы. Каталонцы выиграли 4 последних матча, включая 2 финала ЛЧ
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