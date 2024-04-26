ОМОН вывел болельщиков хабаровского СКА со стадиона, используя дубинки. На троих завели уголовное дело за разбой из-за нападения на фанатов «Енисея»

ОМОН вывел болельщиков хабаровского СКА во время матча.

Сотрудники ОМОН зашли на фанатский сектор « » во время матча против « » (2:1) в 29-м туре Мелбет Первой лиги.

На видео из телеграм-канала Ultras Action видно, как сотрудники, применяя дубинки, выводят болельщиков из стадиона.

Применение силы в отношении болельщиков СКА связали со стычкой хабаровских фанатов с болельщиками « » в минувшие выходные.

Болельщики «Енисея» написали заявление в полицию по факту отобранных у них баннеров в Хабаровске с применением ножа.

На троих фанатов СКА заведено уголовное дело по статье 162, часть 2 – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Процесс делопроизводства запущен.