ОМОН вывел болельщиков хабаровского СКА со стадиона, используя дубинки. На троих завели уголовное дело за разбой из-за нападения на фанатов «Енисея»
ОМОН вывел болельщиков хабаровского СКА во время матча.
Сотрудники ОМОН зашли на фанатский сектор «СКА Хабаровска» во время матча против «Родины» (2:1) в 29-м туре Мелбет Первой лиги.
На видео из телеграм-канала Ultras Action видно, как сотрудники, применяя дубинки, выводят болельщиков из стадиона.
Применение силы в отношении болельщиков СКА связали со стычкой хабаровских фанатов с болельщиками «Енисея» в минувшие выходные.
Болельщики «Енисея» написали заявление в полицию по факту отобранных у них баннеров в Хабаровске с применением ножа.
На троих фанатов СКА заведено уголовное дело по статье 162, часть 2 – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Процесс делопроизводства запущен.