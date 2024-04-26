ОМОН вывел болельщиков хабаровского СКА со стадиона, используя дубинки. На троих завели уголовное дело за разбой из-за нападения на фанатов «Енисея»

Теги премьер-лига Россия происшествия болельщики Первая лига СКА Хабаровск Енисей Родина Москва ОМОН Футбол

ОМОН вывел болельщиков хабаровского СКА во время матча.

Сотрудники ОМОН зашли на фанатский сектор «СКА Хабаровска» во время матча против «Родины» (2:1) в 29-м туре Мелбет Первой лиги.

На видео из телеграм-канала Ultras Action видно, как сотрудники, применяя дубинки, выводят болельщиков из стадиона.

Применение силы в отношении болельщиков СКА связали со стычкой хабаровских фанатов с болельщиками «Енисея» в минувшие выходные.

Болельщики «Енисея» написали заявление в полицию по факту отобранных у них баннеров в Хабаровске с применением ножа.

На троих фанатов СКА заведено уголовное дело по статье 162, часть 2 – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Процесс делопроизводства запущен.

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14 комментариев
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Ну всё, скоро и в Первой лиге введут фан айди.
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+25
Ставят дилемму, ироды, какой стул выбрать: фан-айди либо омон-айди - Какой сам выберешь, на какой мать подсадишь?
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Ха-ха-ха, "фанаты" написали заяву за отобранный баннер!)))
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там видно что кресла вырваны
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Давненько такого нн было, и тут опять
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То есть по тихому на входе или выходе нельзя, НЕТ надо шоу устроить, маскарад какой то
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красноярск мусорнулся
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Нижегородский ОМОН вспомнился)
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Ммммм каеф как интересно на футбол сходить
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Ну всё, скоро и в Первой лиге введут фан айди.
скорей всего из за этого и ввели омон))) типа небезопасно было на трибуне
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