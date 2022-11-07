УЕФА выпустил видео с призывом экономить электроэнергию

выпустил рекламный ролик с призывом экономить электроэнергию.

Видео адресовано жителям европейских стран. Оно снято совместно с Европейской комиссией.

Каждое действие по экономии электроэнергии на видео, которое называется «Стань еще и фанатом экономии энергии», сопровождается бурными овациями болельщиками и людей из мира футбола.

Ранее стало известно, что в Серии А из-за энергетического кризиса в Европе сократят время использования прожекторов на стадионах, а матчи в Кубке Англии и низших лигах могут перенести на дневное время.