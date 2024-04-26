Тухель о петиции фанатов «Баварии»: «Приятно, что люди хотят, чтобы я остался, но это не приоритет. Рангник? Это похоже на шум соседа в три часа ночи – я не обращаю внимания»

Томас Тухель высказался о петиции фанатов о его работе в «Баварии».

Ранее появилась информация, что петиция болельщиков «Баварии» за сохранение на посту главного тренера собрала почти 10 тысяч подписей.

В феврале мюнхенский клуб сообщил, что специалист покинет свой пост после завершения сезона.

«Мне приятно, что люди хотят, чтобы я остался. Но для меня это не приоритет. Следующие 11 дней будут посвящены только футболу, Бундеслиге и . Ни на что другое у меня нет времени.

Есть петиция, спрос на билеты, обсуждение тренера – я не хочу воспринимать это как оправдание или отвлечение внимания. Мы полностью сосредоточены – каждый день на счету», – сказал Томас Тухель.

Также тренер мюнхенцев ответил на слухи о приходе в «Баварию».

«Если честно, этот вопрос похож на шум соседа в три часа ночи [смеется]. Я поставлю наушники на режим шумоподавления и не буду обращать на него внимания.

Эта тема не поможет мне завтра и не поможет во вторник – и это не моя тема», – добавил он.