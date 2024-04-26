Тухель о петиции фанатов «Баварии»: «Приятно, что люди хотят, чтобы я остался, но это не приоритет. Рангник? Это похоже на шум соседа в три часа ночи – я не обращаю внимания»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА болельщики Ральф Рангник Томас Тухель ахахаха Футбол

Томас Тухель высказался о петиции фанатов о его работе в «Баварии».

Ранее появилась информация, что петиция болельщиков «Баварии» за сохранение Томаса Тухеля на посту главного тренера собрала почти 10 тысяч подписей.

В феврале мюнхенский клуб сообщил, что специалист покинет свой пост после завершения сезона.

«Мне приятно, что люди хотят, чтобы я остался. Но для меня это не приоритет. Следующие 11 дней будут посвящены только футболу, Бундеслиге и Лиге чемпионов. Ни на что другое у меня нет времени.

Есть петиция, спрос на билеты, обсуждение тренера – я не хочу воспринимать это как оправдание или отвлечение внимания. Мы полностью сосредоточены – каждый день на счету», – сказал Томас Тухель.  

Также тренер мюнхенцев ответил на слухи о приходе Ральфа Рангника в «Баварию». 

«Если честно, этот вопрос похож на шум соседа в три часа ночи [смеется]. Я поставлю наушники на режим шумоподавления и не буду обращать на него внимания.

Эта тема не поможет мне завтра и не поможет во вторник – и это не моя тема», – добавил он.

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23 комментария
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Когда красавчик тогда красавчик
+20
-3
+17
Достойно
+15
-1
+14
все фанаты Байера подписали петицию
+11
-1
+10
Ответ Yu123
все фанаты Байера подписали петицию
Думаешь, Байер сможет каждый сезон брать лигу на таком фарте, что где-то в 10 матчах вырвали победу на 90 + минуте? Очень сомневаюсь, что им удастся такое повторить в следующем году независимо от того будет ли тренером Тухель или кто-то другой.
+5
0
+5
Вообще не понимаю кто в здравом уме может взять тренером Рагника.
+4
0
+4
Ответ Yu123
все фанаты Байера подписали петицию
Может Тухель и пло для Мюнхена, но Рангник намного хуже.
+2
0
+2
Ответ Nuri Shaw
Никто никого не опускал. Бавария на своём уровне. Они в полуфинале ЛЧ между прочим. Ну и Байер выдал мегасезон. Да, так получилось, но называть сезон "ниже плинтуса" язык не повернётся
Проиграл после увольнения Нагельсманна в прошлой ЛЧ, чудом выиграли чемпионат, а в этом сезоне проиграли всё в Германии и только в ЛЧ держаться, на голом классе исполнителей. Всё это при сильнейшем составе и ужасно поставленной Тухелем игре команды. Поэтому, его и попрут.
+3
-1
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Ага красавчик, опустил Баварию ниже плинтуса, после увольнения Нагельсманна. И он стал красавчиком.
Никто никого не опускал. Бавария на своём уровне. Они в полуфинале ЛЧ между прочим. Ну и Байер выдал мегасезон. Да, так получилось, но называть сезон "ниже плинтуса" язык не повернётся
+2
-1
+1
Ответ Nuri Shaw
Скажи пожалуйста, а вот норм Бавария играла при Нагеле? Не просто же так его турнули. Если вспомнить, то играли они хреново, поэтому и уволили
Отлично играли. Громили всех подряд, шли первыми в чемпионате и выносили всех вперёд ногами в Лиге Чемпионов. Уволили его, из-за разногласий с руководством. Недавно они его вернуть пытались, но он послал их в пешее эротическое.
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Ответ Men77
Вообще то на момент прихода Тухеля Бавария шла на втором месте (из за этого и уволили Нагельсмана). А в ЛЧ и Тухель громил с Баварией в этом сезоне. А Нагельсман годом ранее вылетел в ЛЧ от Вильяреала.
Нагельсманн уничтожил оба раза Барселону и разгромы были нормой при нём. Тухель едва от Лацио не отлетел..
+2
-1
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий удален пользователем
Почему всё, ЛЧ ещё не проиграл. Если выиграет её то ему всё простят, главное пройти Реал(в финале будет гораздо легче)
+2
-2
0
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Почему всё, ЛЧ ещё не проиграл. Если выиграет её то ему всё простят, главное пройти Реал(в финале будет гораздо легче)
Так по еда в Лиге Чемпионов лишь скрасит неудачный сезон, но Тухеля не стоит оставлять, клуб при нём деградировал в плане игры.
+1
-1
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Проиграл после увольнения Нагельсманна в прошлой ЛЧ, чудом выиграли чемпионат, а в этом сезоне проиграли всё в Германии и только в ЛЧ держаться, на голом классе исполнителей. Всё это при сильнейшем составе и ужасно поставленной Тухелем игре команды. Поэтому, его и попрут.
Скажи пожалуйста, а вот норм Бавария играла при Нагеле? Не просто же так его турнули. Если вспомнить, то играли они хреново, поэтому и уволили
+1
-1
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Отлично играли. Громили всех подряд, шли первыми в чемпионате и выносили всех вперёд ногами в Лиге Чемпионов. Уволили его, из-за разногласий с руководством. Недавно они его вернуть пытались, но он послал их в пешее эротическое.
Вообще то на момент прихода Тухеля Бавария шла на втором месте (из за этого и уволили Нагельсмана). А в ЛЧ и Тухель громил с Баварией в этом сезоне. А Нагельсман годом ранее вылетел в ЛЧ от Вильяреала.
+3
-3
0
Ответ Nuri Shaw
Не надо п##деть там игра не шла, поэтому т уволили. Покажи хоть один кейс, когда команда громит всех подряд и тренера увольняют, давай гоу
Разговор лишён смысла
+1
-1
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Разговор лишён смысла
Да память у тебя коротка. Давай пока
+1
-1
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Нагельсманн уничтожил оба раза Барселону и разгромы были нормой при нём. Тухель едва от Лацио не отлетел..
А вылет от Вильяреала (не от Сити или Реала) тоже были нормой?
А потеря лидерства в бундеслиге тоже были нормой?
+1
-1
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Так по еда в Лиге Чемпионов лишь скрасит неудачный сезон, но Тухеля не стоит оставлять, клуб при нём деградировал в плане игры.
Конечно не стоит. Самое главное - это то во что и как играет команда при нём, а играла она порой неизвестно во что, и это при всем при том что состав у них заметно лучше чём у остальных клубов Бундеслиги. Это ещё ему очень повезло что в прошлом городе он чемпионат вдруг выиграл уже проигранный чемпионат. Так бы его ещё прошлым летом выкинули.
+1
-1
0
Ответ Nuri Shaw
Когда красавчик тогда красавчик
Ага красавчик, опустил Баварию ниже плинтуса, после увольнения Нагельсманна. И он стал красавчиком.
+2
-2
0
Ответ Nuri Shaw
Когда красавчик тогда красавчик
Комментарий удален пользователем
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