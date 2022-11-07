Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций начнется в 16:00
Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.
В жеребьевке примут участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций (сеяные) и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).
Сеяные: «Андерлехт» (Бельгия), «Базель» (Швейцария), «Гент» (Бельгия), «Днепр-1» (Украина), «Лех» (Польша), «Партизан» (Сербия), «Фиорентина» (Италия), ЧФР (Румыния).
Несеяные: АЕК Ларнака (Кипр), «Брага» (Португалия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Карабах» (Азербайджан), «Лацио» (Италия), «Лудогорец» (Болгария), «Трабзонспор» (Турция), «Шериф» (Молдова).
В стыковых матчах Лиги конференций не могут встретиться команды из одной страны.
Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома.
Первые матчи запланированы на 16 февраля, ответные поединки пройдут неделю спустя.
Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Проигравшие выбывают из еврокубков.
Начало жеребьевки – в 16:00 по московскому времени.
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