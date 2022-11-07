Кузяев, Ловрен, Малком поддержали Чистякова: «Мы проигрываем и выигрываем вместе!»

Игроки «Зенита» продолжают выражать поддержку Дмитрию Чистякову.

Вслед за Михаилом Кержаковым защитника публично поддержали и другие футболисты и сотрудники . «Димас, все сказал тебе лично, но хочу поддержать тебя и здесь, публично. Ты один из самых искренних, настоящих и порядочных людей, с которыми мне довелось работать в футболе. Ни за что не поверю в эту чушь. Я с тобой!» – написал сотрудник пресс-службы клуба Денис Денисов.

«Мы проигрываем и выигрываем вместе!» – сказал .

Под постами в поддержку Чистякова поставили лайки и другие игроки – Деян Ловрен, Андрей Мостовой, Иван и .

Ранее Дмитрий Чистяков был выведен из основного состава «Зенита» после матча 16-го тура с (1:2). Сообщалось, что руководство клуба подозревает Чистякова в намеренно плохой игре.

Зенитовцы вступились за Чистякова: публично Кержаков, Кузяев, Одоевский. Лично поддержали все – даже легионеры и Семак

Чистякова подозревают в сливе матча? «Зенит» публично и жестко критикует защитника – он уже выведен из состава