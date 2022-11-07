Кузяев, Ловрен, Малком поддержали Чистякова: «Мы проигрываем и выигрываем вместе!»

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Игроки «Зенита» продолжают выражать поддержку Дмитрию Чистякову.

Вслед за Михаилом Кержаковым защитника публично поддержали и другие футболисты и сотрудники «Зенита».   «Димас, все сказал тебе лично, но хочу поддержать тебя и здесь, публично. Ты один из самых искренних, настоящих и порядочных людей, с которыми мне довелось работать в футболе. Ни за что не поверю в эту чушь. Я с тобой!» – написал сотрудник пресс-службы клуба Денис Денисов.

«Мы проигрываем и выигрываем вместе!» – сказал Далер Кузяев.

Под постами в поддержку Чистякова поставили лайки и другие игроки – Деян Ловрен, Андрей Мостовой, Иван и Малком.

Ранее Дмитрий Чистяков был выведен из основного состава «Зенита» после матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Сообщалось, что руководство клуба подозревает Чистякова в намеренно плохой игре.

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