Лунев о том, экономят ли в Германии электричество перед зимой: «Не замечал. Нормально живут, пиво пьют»
Андрей Лунев рассказал, как живут немцы в условиях энергетического кризиса.
– Немцы боятся ближайшей зимы?
– Нет. Нормально живут, ходят, пиво пьют.
– Энергию пока не экономят?
– Я особо не замечал.
У нас в Леверкузене на маленьком стадионе, где играют женская команда и U19, даже заменили прожекторы. Поставили более мощные. Наш тренер вратарей когда увидел, сразу сказал: «Это же сколько энергии на это нужно?! Как в такое время они решили этим заниматься?» – сказал вратарь «Байера».
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