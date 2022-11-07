Лунев о том, экономят ли в Германии электричество перед зимой: «Не замечал. Нормально живут, пиво пьют»

рассказал, как живут немцы в условиях энергетического кризиса.

– Немцы боятся ближайшей зимы?

– Нет. Нормально живут, ходят, пиво пьют.

– Энергию пока не экономят?

– Я особо не замечал.

У нас в Леверкузене на маленьком стадионе, где играют женская команда и U19, даже заменили прожекторы. Поставили более мощные. Наш тренер вратарей когда увидел, сразу сказал: «Это же сколько энергии на это нужно?! Как в такое время они решили этим заниматься?» – сказал вратарь .

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