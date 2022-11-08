«Реал» впервые проиграл в Ла Лиге – «Райо». У команды Анчелотти 1 победа за 4 последних матча

«Реал» потерпел первое поражение в чемпионате в текущем сезоне.

Команда Карло Анчелотти уступила (2:3) в 13-м туре.

За 12 предшествующих матчей в Ла Лиге «Реал» добился 10 побед и дважды сыграл вничью.

У мадридцев лишь одна победа за четыре последних игры во всех турнирах – над «Селтиком» в Лиге чемпионов. За это время также они уступили «Лейпцигу» и сыграли вничью с «Жироной».

В следующей игре встретится с «Кадисом» – это случится 10 ноября.