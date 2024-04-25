Ростов – Оренбург где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 29 апреля

Теги Ростов премьер-лига Россия Оренбург Футбол

В понедельник, 29 апреля, сыграют Ростов и Оренбург в 26 туре РПЛ 2023/2024.

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Во сколько играют Ростов – Оренбург

  • Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ростов – Оренбург

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