Ростов – Оренбург где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 29 апреля

В понедельник, 29 апреля, сыграют Ростов и Оренбург в 26 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ростов – Оренбург

Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.

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