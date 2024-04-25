Ростов – Оренбург где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 29 апреля
В понедельник, 29 апреля, сыграют Ростов и Оренбург в 26 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ростов – Оренбург
- Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.
Последние матчи Ростов
- Урал – Ростов : 0 – 1
- Ростов – Спартак : 1 – 5
- Урал – Ростов : 1 – 3
- Факел – Ростов : 0 – 1
- Ростов – Сочи : 2 – 2
Последние матчи Оренбург
- Оренбург – Динамо : 1 – 2
- Зенит – Оренбург : 1 – 0
- Оренбург – Динамо : 2 – 4
- Оренбург – Пари НН : 3 – 1
- Оренбург – Рубин : 3 – 0
Прогноз на матч Ростов – Оренбург
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