Календарь Кубка IBU сезона-2023/24
Международный союз биатлонистов представил календарь соревнований Кубка IBU сезона-2023/24.
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
30 ноября – 3 декабря
30 ноября – индивидуальная гонка, женщины
30 ноября – индивидуальная гонка, мужчины
2 декабря – спринт, женщины
2 декабря – спринт, мужчины
3 декабря – смешанная эстафета
3 декабря – сингл-микст
2-й этап
Идре, Швеция
8–10 декабря
8 декабря – спринт, мужчины
8 декабря – спринт, женщины
9 декабря – спринт, мужчины
9 декабря – спринт, женщины
10 декабря – гонка преследования, мужчины
10 декабря – гонка преследования, женщины
3-й этап
Шушен, Норвегия
13–16 декабря
13 декабря – спринт, женщины
13 декабря – спринт, мужчины
15 декабря – гонка преследования, женщины
15 декабря – гонка преследования, мужчины
16 декабря – масс-старт, женщины
16 декабря – масс-старт, мужчины
4-й этап
Валь-Мартелло, Италия
4–7 января
4 января – короткая индивидуальная гонка, мужчины
4 января – короткая индивидуальная гонка, женщины
6 января – спринт, мужчины
6 января – спринт, женщины
7 января – гонка преследования, мужчины
7 января – гонка преследования, женщины
5-й этап
Риднау, Италия
10–13 января
10 января – спринт, женщины
10 января – спринт, мужчины
12 января – большой масс-старт, женщины
12 января – большой масс-старт, мужчины
13 января – смешанная эстафета
13 января – сингл-микст
6-й этап
Брезно-Осрбли, Словакия
24–28 января
24 января – индивидуальная гонка, мужчины
24 января – индивидуальная гонка, женщины
26 января – спринт, мужчины
26 января – спринт, женщины
27 января – гонка преследования, мужчины
27 января – гонка преследования, женщины
28 января – смешанная эстафета
28 января – сингл-микст
7-й этап
Арбер, Германия
1–3 февраля
1 февраля – спринт, женщины
1 февраля – спринт, мужчины
3 февраля – спринт, женщины
3 февраля – спринт, мужчины
8-й этап
Обертиллиах, Австрия
29 февраля – 3 марта
29 февраля – спринт, мужчины
29 февраля – спринт, женщины
2 марта – гонка преследования, мужчины
2 марта – гонка преследования, женщины
3 марта – смешанная эстафета
3 марта – сингл-микст
9-й этап
Обертиллиах, Австрия
6–9 марта
6 марта – индивидуальная гонка, женщины
6 марта – индивидуальная гонка, мужчины
8 марта – спринт, женщины
8 марта – спринт, мужчины
9 марта – большой масс-старт, женщины
9 марта – большой масс-старт, мужчины
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