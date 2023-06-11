Календарь Кубка IBU сезона-2023/24

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Международный союз биатлонистов представил календарь соревнований Кубка IBU сезона-2023/24.

Кубок IBU-2023/24 по биатлону

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

30 ноября – 3 декабря

30 ноября – индивидуальная гонка, женщины

30 ноября – индивидуальная гонка, мужчины

2 декабря – спринт, женщины

2 декабря – спринт, мужчины

3 декабря – смешанная эстафета

3 декабря – сингл-микст

2-й этап

Идре, Швеция

8–10 декабря

8 декабря – спринт, мужчины

8 декабря – спринт, женщины

9 декабря – спринт, мужчины

9 декабря – спринт, женщины

10 декабря – гонка преследования, мужчины

10 декабря – гонка преследования, женщины

3-й этап

Шушен, Норвегия

13–16 декабря

13 декабря – спринт, женщины

13 декабря – спринт, мужчины

15 декабря – гонка преследования, женщины

15 декабря – гонка преследования, мужчины

16 декабря – масс-старт, женщины

16 декабря – масс-старт, мужчины

4-й этап

Валь-Мартелло, Италия

4–7 января

4 января – короткая индивидуальная гонка, мужчины

4 января – короткая индивидуальная гонка, женщины

6 января – спринт, мужчины

6 января – спринт, женщины

7 января – гонка преследования, мужчины

7 января – гонка преследования, женщины

5-й этап

Риднау, Италия

10–13 января

10 января – спринт, женщины

10 января – спринт, мужчины

12 января – большой масс-старт, женщины

12 января – большой масс-старт, мужчины

13 января – смешанная эстафета

13 января – сингл-микст

6-й этап

Брезно-Осрбли, Словакия

24–28 января

24 января – индивидуальная гонка, мужчины

24 января – индивидуальная гонка, женщины

26 января – спринт, мужчины

26 января – спринт, женщины

27 января – гонка преследования, мужчины

27 января – гонка преследования, женщины

28 января – смешанная эстафета

28 января – сингл-микст

7-й этап

Арбер, Германия

1–3 февраля

1 февраля – спринт, женщины

1 февраля – спринт, мужчины

3 февраля – спринт, женщины

3 февраля – спринт, мужчины

8-й этап

Обертиллиах, Австрия

29 февраля – 3 марта

29 февраля – спринт, мужчины

29 февраля – спринт, женщины

2 марта – гонка преследования, мужчины

2 марта – гонка преследования, женщины

3 марта – смешанная эстафета

3 марта – сингл-микст

9-й этап

Обертиллиах, Австрия

6–9 марта

6 марта – индивидуальная гонка, женщины

6 марта – индивидуальная гонка, мужчины

8 марта – спринт, женщины

8 марта – спринт, мужчины

9 марта – большой масс-старт, женщины

9 марта – большой масс-старт, мужчины

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