Медведев про «денежки на карту»: «Ошеломляющий успех Безрукова показывает, что новые актеры комедийно-циркового жанра на сцене могут появляться. Это здорово!»
Александр Медведев оценил высказывание Руслана Безрукова про «денежки на карту».
После победы «Рубина» над «Зенитом» (2:0) в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ полузащитник казанцев сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».
Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».
На слова футболиста также отреагировал юморист Гарик Харламов.
«Да, уже видел. Смешно и показательно.
Ведь ошеломляющий успех Руслана Безрукова показывает, что на сцене могут появляться новые актеры комедийно-циркового жанра. И это здорово!» – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?
Встанет в очередь за Медведевым
Сам жесты колхозников на видосе с Клаудом показывал (типа мы соперников так-сяк, туда-сюда), было норм
А здесь прям вой от шутейки
Тем более после матча, а не до
Сутормины за 50к, фарс в Сочи, три команды подгазпромовские не смущают, а тут от фразы прям слезы
Как и с Круговым истерика
Подождите, там уже целый цирк подъехал - комитет по этике. Они слова Безрукова всерьез рассматривать собираются.
и сам этого не понимает
А конкретно по этому матчу, Зенит - "сами себе злые буратины", потому как при таком количестве подходов и ударов, всё же надо попадать в ворота.
Ну стал бы нормальный так реагировать на это?
Зенит заслуживает такого председателя полностью
> Новые актёры
...
Не сомневался в подобной реакции Медведева. =)