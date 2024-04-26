Медведев про «денежки на карту»: «Ошеломляющий успех Безрукова показывает, что новые актеры комедийно-циркового жанра на сцене могут появляться. Это здорово!»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Александр Медведев Краснодар Руслан Безруков Гарик Харламов Футбол

Александр Медведев оценил высказывание Руслана Безрукова про «денежки на карту».

После победы «Рубина» над «Зенитом» (2:0) в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ полузащитник казанцев сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

На слова футболиста также отреагировал юморист Гарик Харламов.

«Да, уже видел. Смешно и показательно.

Ведь ошеломляющий успех Руслана Безрукова показывает, что на сцене могут появляться новые актеры комедийно-циркового жанра. И это здорово!» – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?

35 комментариев
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"на сцене могут появляться новые актеры комедийно-циркового жанра"

Встанет в очередь за Медведевым
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Че у них так бомбит-то у питерских🤣

Сам жесты колхозников на видосе с Клаудом показывал (типа мы соперников так-сяк, туда-сюда), было норм

А здесь прям вой от шутейки
Тем более после матча, а не до
Сутормины за 50к, фарс в Сочи, три команды подгазпромовские не смущают, а тут от фразы прям слезы
Как и с Круговым истерика
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Пока у руля Зенита такие персоны из мира альтернативной комедии, как Медведев, пусть хоть 20 чемпионств подряд возьмут, никто не будет этот клуб всерьёз воспринимать.
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Ответ Aleksey Yashin
"на сцене могут появляться новые актеры комедийно-циркового жанра" Встанет в очередь за Медведевым
"Но свой пьедестал шута я не собираюсь уступать"- добавил Медведев.
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Всегда приятно видеть, как опытные и знающие в своем деле толк приветствуют молодых, в том числе в комедийно-цирковом жанре.
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Ответ box2box2
Зенит - Топ клуб с богатейшей историей, Медведевы уходят, а Топ клубы остаются, а то что он иногда несет, никого не интересует.
Ага. С богатейшей. Аж 15 лет.
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-2
+9
Медведев ревнует, он хочет быть главным и единственным клоуном в российском футболе!
+9
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"...новые актеры комедийно-циркового жанра на сцене могут появляться".
Подождите, там уже целый цирк подъехал - комитет по этике. Они слова Безрукова всерьез рассматривать собираются.
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Главный актер комедийно-циркового жанра в этой ситуации - сам медведев.
и сам этого не понимает
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У тебя не получается, вот ты и бесишься
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Медведев самый зашварный персонаж Зенита, и путь боты зенитовские меня заминусуют, но пока такие типы в клубы уважения даже не стоит ждать
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Ты вне конкуренции
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Интересно, если бы он все то же самое сказал в адрес Зенита после победы над Краснодаром, такой же кипеш бы подняли? Что-то мне подсказывает, что нет.
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Как же приятно наблюдать как горят питерские уже третьи сутки))
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Безотносительно данного конкретного матча Рубина и Зенита - схемы с "дополнительными мотивационными выплатами" не раз всплывали.

А конкретно по этому матчу, Зенит - "сами себе злые буратины", потому как при таком количестве подходов и ударов, всё же надо попадать в ворота.
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Ответ Aleksey Yashin
"на сцене могут появляться новые актеры комедийно-циркового жанра" Встанет в очередь за Медведевым
Да там пол Зенита можно отдать в драматический жанр, а самого Медведева в порно с его жестами.
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Тут бы кольчишко с брильянтами и надписью "Победителю-ученику от побежденного учителя"
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До чего мелкий жулик этот медведев

Ну стал бы нормальный так реагировать на это?

Зенит заслуживает такого председателя полностью
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> Безруков
> Новые актёры
...
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Ответ Aleksey Yashin
"на сцене могут появляться новые актеры комедийно-циркового жанра" Встанет в очередь за Медведевым
Они не соперники - они коллеги!!!
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Превед медвед)
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Ответ Filimon4ik
Какие же в Петербурге обидчивые люди живут
Это ты к чему?
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Ответ Ебздрогыч
Медведев ревнует, он хочет быть главным и единственным клоуном в российском футболе!
там у них еще один в хоккее просится на олимп
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Ответ 2vdhrvmmzf
Как же приятно наблюдать как горят питерские уже третьи сутки))
У кого горит-то?
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Ответ King_X
Че у них так бомбит-то у питерских🤣 Сам жесты колхозников на видосе с Клаудом показывал (типа мы соперников так-сяк, туда-сюда), было норм А здесь прям вой от шутейки Тем более после матча, а не до Сутормины за 50к, фарс в Сочи, три команды подгазпромовские не смущают, а тут от фразы прям слезы Как и с Круговым истерика
У кого бомбит-то? =)
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Спартак первый среди Шапито,что бы вы тут не писали,наипервейший.
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"Что ж ты, фраер, сдал назад?"
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Что и требовалось доказать.
Не сомневался в подобной реакции Медведева. =)
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Руслан Безруков должен подумать о своих ушах.
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РПЛ это и есть Цирк) Начиная с судей и заканчивая игроками
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