Медведев про «денежки на карту»: «Ошеломляющий успех Безрукова показывает, что новые актеры комедийно-циркового жанра на сцене могут появляться. Это здорово!»

Александр Медведев оценил высказывание Руслана Безрукова про «денежки на карту».

После победы «Рубина» над « » (2:0) в перенесенном матче 21-го тура Мир полузащитник казанцев сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

На слова футболиста также отреагировал юморист Гарик Харламов.

«Да, уже видел. Смешно и показательно.

Ведь ошеломляющий успех Руслана Безрукова показывает, что на сцене могут появляться новые актеры комедийно-циркового жанра. И это здорово!» – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?