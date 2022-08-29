💥 Календарь боев в MMA и боксе в сентябре

Сентябрь – насыщенный на единоборства месяц, и чтобы не потеряться в российских и мировых турнирах, Sports.ru публикует обновляемое расписание.
• 3 сентября: UFC Fight Night 209, Сирил Ган – Тай Туиваса, Роберт Уиттакер – Марвин Веттори.
• 3 сентября: AMC Fight Nights 114, Петр Романкевич – Зулузиньо, Алексей Махно – Михаил Бондарь.
• 4 сентября: бокс, Энди Руис-младший – Луис Ортис.
• 9 сентября: ACA 144, Виталий Немчинов – Никола Дипчиков.
• 10 сентября: UFC 279, Хамзат Чимаев – Нейт Диаз, Тони Фегюсон – Ли Цзинлян.
• 17 сентября: UFC Fight Night 210, Кори Сэндхаген – Сонг Ядонг.
• 17 сентября: бокс, Геннадий Головкин – Сауль Альварес 3.
• 23 сентября: ACA 145, Виталий Слипенко – Мурад Абдулаев.
• 23 сентября: Bellator 285, Бенсон Хендерсон – Питер Куилли, Йоэль Ромеро – Мэлвин Манхуф.