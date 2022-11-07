Руководитель отдела развития «Сочи»: «Я из Петербурга, но в споре, кто популярнее – «Зенит» или «Спартак» – ответ очевиден. «Спартак» в России – наше все»

Руководитель отдела развития «Сочи» считает самым популярным клубом в России.

– За какой клуб вы болели до прихода в ?

– Я все детство провел в маленьком городке Тихвин Ленинградской области. Все мы помним, как ждали матчи «Спартака» в Лиге чемпионов раз в две недели и, конечно, болели за «Спартак».

Кроме того, вся Ленинградская область болела за Юрия Морозова и его бронзовый «Зенит». Но с возрастом я к болению остыл, хотя у меня хватает среди друзей как среди фанатов «Зенита», так и «Спартака» с «Динамо».

Понятно, что сейчас, когда работаешь в клубе, сердцем проживаешь все с ним происходящее, иначе относишься ко всем футболистам.

Когда уходят ребята, с которыми успел подружиться, переживаешь до слез. Например, с удовольствием прочел интервью Миши Коваленко из «Пюника», в котором он вспоминал и период выступления в «Динамо» СПб.

– Короткая история клуба играет роль в ваших взаимоотношениях со спонсорами? Или их предопределяет фактор владельца?

– Безусловно, что он сильно влияет. Уровень доверия к бренду строится на нескольких факторах, и этот один из самых важных.

Также играют большую роль спортивные результаты, строительство академии и наши долгосрочные планы по развитию футбола в регионе. Они говорят о том, что мы здесь всерьез и надолго.

А история. У кого она вообще достаточно долгая, чтобы влиять на отношение к бренду? «Спартак» в России – наше все, кто бы что ни говорил.

Несмотря на то, что сам я из Санкт-Петербурга, могу сказать, что в споре, кто популярнее – или «Спартак» – ответ очевиден: «Спартак».

Это очень хорошо видно, когда эти команды приезжают к нам на «Фишт». Когда играет «Спартак», здесь начинается сумасшествие, – сказал Александр Ким.