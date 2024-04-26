Гарик Харламов о словах Безрукова: «Краснодару» главное не перепутать – кому отправлять деньги. Сергей, боюсь, не поймет. Приходили за «Есенина», «Русскую душу», «Березки». А за футбол?»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Краснодар деньги ахахаха Руслан Безруков Гарик Харламов Футбол

Гарик Харламов отреагировал на слова Руслана Безрукова про «денежки на карту».

Напомним, после победы «Рубина» над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) полузащитник казанцев сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

«Главное, чтобы «Краснодар», отправляя деньги Безрукову, не перепутал, какому конкретно Безрукову.

Потому что, боюсь, Сергей не поймет, за что пришли деньги. За «Есенина» приходили, за «Русскую душу» приходили, за «Березки» приходили. А за футбол? За какой-такой футбол?» – сказал юморист Гарик Харламов.

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?

26 комментариев
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Если прочитать голосом Харламова, то смешнее звучит
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Самое интересное,что Бульдог и футболом не интересовался никогда.. но связавшись с Камызякским суперменом,стал прям профи в мире футбола))
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Ответ mi1an
а что было от Мусагалиева с политикой связанное?
разочаровал соевых заукраинцев посещением Саур-Могилы
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Ответ Сергей Пацаваца
Гарик, к сожалению, становится зашкваром ,нормальные комики не лезут в пропаганду
Разочаровывают комики, которые лезут в политику. Тот же Мусагалиев сильно разочаровал.
+18
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Ответ Сергей Пацаваца
Гарик, к сожалению, становится зашкваром ,нормальные комики не лезут в пропаганду
А Гарик разве лез в пропаганду?
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Актер Безруков и за футбол поймет - играл же вратаря в фильме «Матч»…
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Ответ Men77
А Гарик разве лез в пропаганду?
Посмотри шоу ВК "Кстати" это чистая пропаганда,где очень мило общаются с Мизулиной например
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Сегодня кстати новый выпуск Comedy Club, может спортс увидят повод уже и оттуда интегрировать цитаты на свой сайт и сделают пару новостей...
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Ответ Сергей Пацаваца
Посмотри шоу ВК "Кстати" это чистая пропаганда,где очень мило общаются с Мизулиной например
Нет, я смотрю и Кстати и т.п Но честно скажу, мне кажется Гарик если и участвует, то очень лайтово. В том же камеди, иногда наборот стебет в своих песнях. А так вроде из штанов он не выпрыгивает.
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Ответ mi1an
а что было от Мусагалиева с политикой связанное?
Его появление на всех и из всех утюгов
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Сейчас ещё и Гарика зенит подтянет за двусмысленные намеки
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Ответ Homelander_666
Разочаровывают комики, которые лезут в политику. Тот же Мусагалиев сильно разочаровал.
а что было от Мусагалиева с политикой связанное?
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Ответ Сергей Пацаваца
Гарик, к сожалению, становится зашкваром ,нормальные комики не лезут в пропаганду
За деньги.. да
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Ответ Мукунку хороший
Самое интересное,что Бульдог и футболом не интересовался никогда.. но связавшись с Камызякским суперменом,стал прям профи в мире футбола))
Вот я тоже думал, пока не увидел какой то блиц, где надо было назвать игроков под номером 10, так он как начал перечислять)) удивил)
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харламов и ко в своё время замочили замшелый кавээн и прочих бабок, не умевших в юмор, но спустя годы сами стали ничем не лучше...
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Сергей разбираться не будет, пришли и пришли, какая разница за что, не пахнут же ) он всю жизнь так делает )))
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Гарик, к сожалению, становится зашкваром ,нормальные комики не лезут в пропаганду
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