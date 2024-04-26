Гарик Харламов о словах Безрукова: «Краснодару» главное не перепутать – кому отправлять деньги. Сергей, боюсь, не поймет. Приходили за «Есенина», «Русскую душу», «Березки». А за футбол?»

Гарик Харламов отреагировал на слова Руслана Безрукова про «денежки на карту».

Напомним, после победы «Рубина» над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) полузащитник казанцев сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

«Главное, чтобы «Краснодар», отправляя деньги Безрукову, не перепутал, какому конкретно Безрукову.

Потому что, боюсь, Сергей не поймет, за что пришли деньги. За «Есенина» приходили, за «Русскую душу» приходили, за «Березки» приходили. А за футбол? За какой-такой футбол?» – сказал юморист Гарик Харламов.

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?