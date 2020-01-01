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Фэнтези Главная

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Футбол

  

Ваша команда

Лига чемпионов УЕФА

6758 участников |716 лиг
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Лига Европы УЕФА

2375 участников |426 лиг
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премьер-лига Англия

2254 участника |435 лиг
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премьер-лига Россия

8244 участника |1033 лиги
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бундеслига Германия

26 участников |319 лиг
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Ла Лига

1310 участников |353 лиги
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лига 1 Франция

2190 участников |388 лиг
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высшая лига Нидерланды

486 участников |333 лиги
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чемпионшип

630 участников |345 лиг
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высшая лига Южная Корея

893 участника |353 лиги
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Хоккей

  

Ваша команда

Кубок Стэнли

2133 участника |163 лиги
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КХЛ

2046 участников |140 лиг
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Баскетбол

  

Ваша команда

НБА плей-офф

1606 участников |107 лиг
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