Фэнтези Главная
Fantasy на Sports.ru – это самый широкий в рунете выбор турниров по всем ведущим лигам самых популярных видов спорта. Регистрируйтесь на сайте, получайте стартовый капитал, набирайте команду своей мечты, собирайте друзей в персональную лиги – и проявляйте свои менеджерские таланты, выигрывая призы и просто хорошо проводя время. Вступать в текущие турниры можно с любого тура.
|
Футбол
|
Ваша команда
|
Лига чемпионов УЕФА6758 участников |716 лиг
|Собрать команду
|
Лига Европы УЕФА2375 участников |426 лиг
|Собрать команду
|
премьер-лига Англия2254 участника |435 лиг
|Собрать команду
|
премьер-лига Россия8244 участника |1033 лиги
|Собрать команду
|
бундеслига Германия26 участников |319 лиг
|Собрать команду
|
Ла Лига1310 участников |353 лиги
|Собрать команду
|
лига 1 Франция2190 участников |388 лиг
|Собрать команду
|
высшая лига Нидерланды486 участников |333 лиги
|Собрать команду
|
чемпионшип630 участников |345 лиг
|Собрать команду
|
высшая лига Южная Корея893 участника |353 лиги
|Собрать команду
|
Хоккей
|
Ваша команда
|
Кубок Стэнли2133 участника |163 лиги
|Собрать команду
|
КХЛ2046 участников |140 лиг
|Собрать команду
|
Баскетбол
|
Ваша команда
|
НБА плей-офф1606 участников |107 лиг
|Собрать команду
Реклама 18+