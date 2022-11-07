Михаил Кержаков поддержал Чистякова: «Я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи порочат твою честь»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал Дмитрия Чистякова.

Ранее сообщалось, что руководство петербуржцев подозревает футболиста в намеренно плохой игре против «Ахмата» (1:2) в 16-м туре Мир РПЛ, защитник выведен из основного состава.

«Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека.

Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьет по репутации человека.

Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!» – написал Кержаков.

Чистякова подозревают в сливе матча? «Зенит» публично и жестко критикует защитника – он уже выведен из состава