Борнмут – Брайтон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 28 апреля

В воскресенье, 28 апреля, сыграют Борнмут и Брайтон в 35 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Дин Корт».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Борнмут – Брайтон

Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

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