Борнмут – Брайтон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Борнмут и Брайтон в 35 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Дин Корт».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Борнмут – Брайтон
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Последние матчи Борнмут
- Вулверхэмптон – Борнмут : 0 – 1
- Астон Вилла – Борнмут : 3 – 1
- Борнмут – Манчестер Юнайтед : 2 – 2
- Лутон – Борнмут : 2 – 1
- Борнмут – Кристал Пэлас : 1 – 0
Последние матчи Брайтон
- Брайтон – Манчестер Сити : 0 – 4
- Бернли – Брайтон : 1 – 1
- Брайтон – Арсенал : 0 – 3
- Брентфорд – Брайтон : 0 – 0
- Ливерпуль – Брайтон : 2 – 1
Прогноз на матч Борнмут – Брайтон
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