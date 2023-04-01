Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2023/24

Теги Кубок мира по биатлону Эстерсунд Хохфильцен Оберхоф Нове Место Холменколлен Антхольц расписание турниров Ленцерхайде Солджер Холлоу Кэнмор Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) представил календарь соревнований Кубка мира сезона-2023/24. 

Кубок мира-2023/24

Первый этап

Эстерсунд, Швеция

25 ноября – 3 декабря

25 ноября – сингл-микст и смешанная эстафета

26 ноября – индивидуальные гонки

29 ноября – эстафета, женщины

30 ноября – эстафета, мужчины

1 декабря – спринт, женщины

2 декабря – спринт, мужчины

3 декабря – гонки преследования

Второй этап

Хохфильцен, Австрия

8-10 декабря

8 декабря – спринты

9 декабря – гонки преследования

10 декабря – эстафеты

Третий этап

Ленцерхайде, Швейцария

14-17 декабря

14 декабря – спринт, женщины

15 декабря – спринт, мужчины

16 декабря – гонки преследования

17 декабря – масс-старты

Четвертый этап

Оберхоф, Германия

4-7 января

4 января – спринт, мужчины

5 января – спринт, женщины

6 января – гонки преследования

7 января – эстафеты

Пятый этап

Рупольдинг, Германия

10-14 января

10 января – эстафета, женщины

11 января – эстафета, мужчины

12 января – спринт, женщины

13 января – спринт, мужчины

14 января – гонки преследования

Шестой этап

Антхольц, Италия

18-21 января

18 января – короткая индивидуальная гонка, мужчины

19 января – короткая индивидуальная гонка, женщины

20 января – сингл-микст и смешанная эстафета

21 января – масс-старты

Чемпионат мира

Нове-Место, Чехия

7-18 февраля

7 февраля – смешанная эстафета

9 февраля – спринт, женщины

10 февраля – спринт, мужчины

11 февраля – гонки преследования

13 февраля – индивидуальная гонка, женщины

14 февраля – индивидуальная гонка, мужчины

15 февраля – сингл-микст

17 февраля – эстафеты

18 февраля – масс-старты

Седьмой этап

Холменколлен, Норвегия

29 февраля – 3 марта

29 февраля – индивидуальная гонка, женщины

1 марта – индивидуальная гонка, мужчины

2 марта – масс-старты

3 марта – сингл-микст и смешанная эстафета

Восьмой этап

Солджер Холлоу, США

8-10 марта

8 марта – эстафета, мужчины

9 марта – женские спринт и эстафета

10 марта – гонки преследования и мужской спринт

Девятый этап

Кэнмор, Канада

14-17 марта

14 марта – спринт, женщины

15 марта – спринт, мужчины

16 марта – гонка преследования, женщины

17 марта – мужская гонка преследования и женский масс-старт

18 марта – масс-старт, мужчины

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4 комментария

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starichok77
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А вдруг что-то изменится в кремле и у нас появится шанс поучаствовать?
сладкий сон((
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Юрий Костыгин
Зря заокеанские этапы на самый конец поставили.
0
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Глеб Саратов
Ответ Сим Сим
А вдруг что-то изменится в кремле и у нас появится шанс поучаствовать?
вдруг?
если только тромб где-нибудь у одного конкретного кадра
+1
0
+1
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Сим Сим
А вдруг что-то изменится в кремле и у нас появится шанс поучаствовать?
+1
0
+1
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