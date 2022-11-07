«Локомотив» отстранил Педриньо из-за разногласий с тренерским штабом (Metaratings)

отстранил Педриньо от тренировок с основным составом.

По информации Metaratings.ru, руководители клуба приняли такое решение из-за разногласий игрока с тренерским штабом Андрея Федорова. Утверждается, что бразилец не принимает требования новых тренеров.

По этой же причине Педриньо пропустил матч железнодорожников против «Урала» в 16-м туре Мир (2:2).

Хавбек перешел в «Локомотив» в сентябре этого года. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.