«Локомотив» отстранил Педриньо из-за разногласий с тренерским штабом (Metaratings)
«Локомотив» отстранил Педриньо от тренировок с основным составом.
По информации Metaratings.ru, руководители клуба приняли такое решение из-за разногласий игрока с тренерским штабом Андрея Федорова. Утверждается, что бразилец не принимает требования новых тренеров.
По этой же причине Педриньо пропустил матч железнодорожников против «Урала» в 16-м туре Мир РПЛ (2:2).
Хавбек перешел в «Локомотив» в сентябре этого года. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
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